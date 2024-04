Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors de la célébration de la femme égyptienne 2024

document

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Mesdames et messieurs,

Bonne année et que le grand peuple égyptien soit en paix et en sécurité à l'occasion du mois sacré du Ramadan et du grand jeûne de nos frères chrétiens, bonne année à vous tous et toutes, qu'Allah nous le ramène, ainsi qu'à deux nations arabe et islamique avec bonté et bénédictions.

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi, alors que nous célébrons aujourd'hui, lors d'une tradition annuelle renouvelée, les grandes femmes d'Égypte, d'adresser un salut de révérence et d'appréciation à chaque femme égyptienne qui marque chaque jour les sens les plus élevés du don, patience, sacrifice et lutte, dans divers domaines et champs, s'efforçant avec toute la sincérité et tous les efforts pour préserver sa famille et son pays. La femme égyptienne reste toujours un élément fondamental pour la sécurité et la stabilité de la société et la patrie, elle est une source d'inspiration qui ne cesse jamais de donner.

Peut-être que notre célébration d'aujourd'hui est une tentative de mettre en lumière le rôle de la femme égyptienne dans l'élévation de cette nation, en tant que contributrice et partenaire généreuse, malgré la diversité et la variété de ses rôles. Elle a embrassé, éduqué, excellé, inspiré, dirigé et a porté sur ses épaules les préoccupations et les problèmes de cette nation, offrant pour son élévation et sa sécurité, son fils et la fleur de sa vie, elle est la mère patiente du martyr et l'épouse partisane en cas de besoin, la soeur vertueuse et la fille qui remplit le monde de bonheur et de joie, impatiente de construire un avenir radieux pour notre pays.

Les grandes femmes et filles d'Égypte,

Au cours des dernières années, j'ai affirmé notre engagement sincère à renforcer le statut de la femme égyptienne d'une manière qui reflète sa valeur et l'ampleur des sacrifices qu'elle a présenté, dénuée de toute passion sauf celle de la patrie. Elle est la conscience de la nation et son pouls, la gardienne fidèle de l'identité égyptienne et de son soutien, la source de don dans les moments d'adversité et le bouclier protecteur face aux tentatives visant à saper la détermination de ce pays.

Dans la continuité du processus de soutien aux femmes égyptiennes, je dirige le gouvernement de ce qui suit :

-Réviser et appliquer les principes d'égalité des sexes dans le bénéfice des services bancaires, sans discrimination.

-Développer l'économie des soins en tant que domaine de travail disponible pour les femmes, offrant de nouvelles opportunités d'emploi et permettant d'atteindre un équilibre entre leur rôle productif et leur rôle social.

-Encourager l'économie numérique car elle constitue une valeur ajoutée dans l'économie nationale, accueille différents types de chômeurs, offre une opportunité de réalisation professionnelle et permet aux femmes de participer efficacement à l'économie, à la lumière des opportunités qu'elle offre pour un travail flexible qui fait un équilibre entre le travail et la famille.

-Fournir un financement aux femmes avec les conditions et garanties les plus basses pour créer des petites et moyennes entreprises et sensibiliser financièrement aux programmes d'inclusion financière pour les femmes des zones rurales et isolées, ainsi que fournir un soutien technique aux femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et élargir l'offre des incubateurs d'entreprises pour les petites et microentreprises.

-Élargir les programmes de formation transformateurs pour accroître les compétences des femmes dans les secteurs requis sur le marché du travail, ainsi que dans les domaines de la technologie et de la numérisation, de manière à accroître les opportunités des femmes d'obtenir de futurs emplois.

-Créer un axe visant à renforcer les valeurs morales et sociales dans le projet national de développement de la famille égyptienne, afin d'assurer la construction d'une société cohésive et efficace.

-Charger le gouvernement et le Conseil national des femmes de créer le Musée des femmes égyptiennes, afin de préserver le patrimoine des femmes égyptiennes et de documenter le développement de l'autonomisation des femmes à travers les temps anciens et modernes.

En conclusion, à vous, la femme égyptienne patiente, inébranlable, combattante, sincère et loyale, je vous adresse mes sincères salutations et appréciation, ainsi que de la part des fils de ce pays. Votre passé est une civilisation qui a précédé l'histoire, votre présent est la magnificence et la fermeté, et l'avenir de ce pays est illuminé par le soleil brillant de votre existence.

Merci pour vous,

Bonne année à tout le monde,

Pour toujours et à jamais, croyant en Allah Le Tout-Puissant et en son peuple généreux :

Vive l'Égypte.. Vive l'Égypte.. Vive l'Égypte.

Que la Paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.