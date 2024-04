Togo: Les candidats FDR investis, la conquête de l'électorat peut commencer !

Initialement programmée il y a deux semaines avant d'être ajournée à la suite des derniers développements de l'actualité politique au pays, avec l'adoption d'une constitution basculant le Togo dans un régime parlementaire, l'investiture des candidats FDR (Forces Démocratiques pour la République) alignés pour les élections législatives et Régionales du 20 Avril 2024 ont été finalement investis ce Samedi.

Ce fut au cours d'une cérémonie grandeur nature qui a été marquée à Lomé par la présence de tous les candidats du parti au symbole du parapluie blanc dans un fond violet, rejoints plus tard par une foule de militants.

Convaincu de ce que tout ce qui arrive sur la scène politique nationale est « le signe des temps », le président national des FDR Me Dodji Apévon pour l'occasion, a adressé son message d'investiture à trois cibles : les populations togolaises et aussi les leaders et candidats et militants des autres partis politiques de l'opposition qui aspire à un changement et enfin les candidats de son parti.

Aux populations togolaises, il ne demande qu'une seule chose, « donnez la majorité claire à l'opposition », ceci même s'il reconnait que beaucoup sont découragés par les élections sans lendemain. Ceci résonne comme une invite à faire un effort ultime.

Pour les forces de l'opposition, Me Apévon regrette le fait que les efforts consentis, faisant d'ailleurs aux FDR, de « l'alliance des partis d'opposition, avec des listes communes pour les élections législatives et régionales, son crédo », n'ont abouti. Toutefois, il croit que cette affaire de nouvelle constitution est une perche tendue. Ainsi, conseille-t-il, qu' « au cours de la campagne qui va s'ouvrir dans quelques jours, saisissons cette opportunité pour intensifier, partout sur l'étendue du territoire national, l'indignation et la colère de nos concitoyens contre l'entreprise macabre de réécriture de notre constitution, engagée par le régime et ses collabos, afin qu'ils se mobilisent massivement pour les sanctionner dans les urnes ».

Enfin, s'attend-il à proposer à l'opposition togolaise l'adoption du moins d'un code de bonne conduite par lequel elle s'engage « à ne pas s'affronter entre eux et à ne considérer comme adversaire commun que le parti au pouvoir et ses satellites ». C'est le moyen par lequel d'après Me Apévon, l'opposition bénéficiera d'un soutien massif du peuple.

Et enfin, s'inspirant des passages de la bible le leader des FDR a fortifié les candidats du parti avant de les envoyer à la conquête de l'électorat. Et dans cette aventure, il a imploré « la bénédiction du Tout Puissant sur chacun afin que la campagne et les élections se déroulent dans la paix et que la victoire soit » pour les FDR.

Pour information, les listes des FDR sont validées dans 22 circonscriptions électorales pour les Régionales et dans 19 pour les législatives. Bonne chance donc aux candidats !