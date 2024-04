Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Avril 2024

Sénégal : Présidence de la République - Bassirou Diomaye Faye investi ce mardi 2 avril 2024

Le 5e Président de la République depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment suivie d'une passation de service, ce mardi 2 avril 2024. Avant son investiture, le Président sortant du Sénégal Macky Sall a reçu, le 28 mars, son successeur, Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.Après cette rencontre empreinte de courtoisie au cours de laquelle les deux hommes ont discuté en profondeur des grands dossiers de l’État, ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de service. Selon une dépêche de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), le nouveau président élu du Sénégal, va prêter serment mardi à 11h, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio (à 30 km de Dakar). Cette cérémonie sera suivie d’une passation de service avec le président sortant, Macky Sall, au palais de la République, a fait savoir l’Aps, citant une source officielle. Il faut noter que M. Faye est le cinquième président du Sénégal depuis son indépendance en 1960. Et ce, après Léopold Sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1980-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (2012-2024). (Source : framat.info)

Tchad : Combats entre éleveurs et cultivateurs - 23 morts

Au moins 23 personnes ont été tuées fin mars au cours de sept jours d’affrontements entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires dans le sud du Tchad, selon le ministre de la Communication.À la suite de « l’assassinat » d’un homme d’une communauté arabe dans une embuscade, de nouveaux affrontements ont fait rage entre le 21 et le 27 mars dans trois villages de la région du Moyen-Chari (Balwaï, Kolo et Balkoutou), dans le sud fertile du Tchad, a expliqué le ministre de la Communication Abderaman Koulamallah. Les parents de la victime et les membres de son clan, qui viennent du nord aride du pays avec leurs troupeaux, ont conduit une expédition punitive dans le village de la communauté de cultivateurs Sara-Kaba, qu’ils accusaient d’avoir tendu l’embuscade, selon le ministre qui a assuré lundi que le calme était revenu. Les affrontements, qui se sont poursuivis sept jours durant dans deux autres villages, ont fait au total neuf morts du côté de la communauté arabe et 14 chez les Sara-Kaba, dont quatre femmes et deux enfants parmi ces derniers, a ajouté Abderaman Koulamallah. Vingt-et-un hommes ont été arrêtés « et les investigations se poursuivent pour mettre la main sur tous les auteurs, coauteurs et complices de ces crimes », a conclu le ministre. (Source : Jeune Afrique)

Niger : Coopération - Un laisser-passer requis pour les français se rendant à Niamey

Les Français voyageant au Niger font face à de nouvelles difficultés à leur arrivée, rapporte un média international. Des refoulements ont été observés à l'aéroport de Niamey depuis début février, même pour ceux ayant des documents en règle, notamment le Visa. Les ressortissants français doivent désormais présenter un laisser-passer délivré au cas par cas par le ministère nigérien de l'Intérieur, en plus de leur visa valide. Cette mesure, spécifique aux Français, entraîne des contrôles supplémentaires à leur arrivée, selon des témoignages. Elle semble être une réponse de réciprocité aux annulations de visas par la France pour des Nigériens, bien que les détails exacts restent flous. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Aéroport Félix Houphouët-Boigny - Trois compagnies aériennes rejoignent le terminal 2

Trois compagnies aériennes, Air Sénégal, Tunisair et Kenya Airways vont bientôt être transférées au Terminal 2 (T2) de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ce déplacement vise à décongestionner le Terminal 1 aux heures de pointe, améliorer l’expérience des passagers et optimiser la livraison des bagages. Les premiers vols internationaux de ces compagnies auront lieu à compter du 31 mars. Elles ont un créneau horaire saturé (17h00-23h00) et opèrent avec des aéronefs de code C. Le terminal 2 a une capacité d’accueil de400 000 passagers par an. Il offre des installations modernes et confortables, respectant les exigences en termes de sécurité et de sûreté aéroportuaires. (Source : fratmat.info)

Cameroun : Politique- Le PASTEF de Sonko inspire la naissance d’un parti

Le député camerounais Narcisse Nganchop a annoncé la création du PACTEF (Patriotes Africains du Cameroun pour le travail, l’éthique et la fraternité), s'inspirant du parti politique sénégalais PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) de Ousmane Sonko, a-t-on appris de Pulse.Sn. Nganchop, ex membre de l'Union des mouvements socialistes du Cameroun à fonder son nouveau parti, en saluant l'exemple donné par Sonko et son parti, déclarant que la copie ne doit pas toujours venir de l'Occident. Engagé pour déchoir la dictature du président Paul Biya au pouvoir pendant 40 ans, sur sa page Facebook, le député a annoncé ses félicitations au Sénégal, en indiquant « Nous ne faillirons pas ! Nous viendrons auprès du président Ousmane Sonko prendre conseil lorsqu’il faudra ». Une lettre ouverte serait adressée au gouvernement camerounais, via le ministre de l'Administration du territoire, pour informer de la fin des propos antérieurs prônant la prise du pouvoir par la force, désormais engagé sur un chemin républicain, souligne Pulse.sn (Source : alome.com)

Burkina Faso : Nouvelles du front- L’armée expérimente avec succès de nouveaux missiles au Centre-nord

Les vecteurs aériens de l’armée burkinabè ont mené des assauts sur une base terroristes à Kalamba, dans la région du Centre-Nord, le vendredi 29 mars 2024. À l’occasion, de nouveaux missiles ont été expérimentés sur le terrain tuant plusieurs terroristes. Selon la Télévision nationale, depuis plusieurs jours, les Forces combattantes surveillaient des mouvements dans une base terroriste à Kalamba, dans le Centre-Nord. Cette base terroriste va faire l’objet de frappes de la flotte burkinabè. Elle sera « entièrement détruite » par les vecteurs aériens équipés de « nouveaux missiles de guerre ». L’opération s’est déroulée le vendredi dernier aux environs de 11 heures. Pendant que les terroristes se croyaient à l’abri, une grosse boule de feu a déchiré les cieux pour les exterminer, a-t-on appris dans le récit de la Télévision nationale. Pour avoir le cœur net, un commando des Forces spéciales a été héliporté sur les lieux. Et le constat, selon la Rtb, est la destruction entière de la base y compris ses occupants. (Source : aouaga.com)

Gabon : Port-Gentil - La navigation temporairement interrompue en raison des conditions météorologiques

Le délégué provincial des affaires maritimes de l'Ogooué-Maritime a informé, via un communiqué publié ce lundi 01 avril 2024, de l'interruption temporaire des activités de navigation en raison des conditions météorologiques dangereuses constatées. Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, tous les propriétaires d'embarcations de plaisance, de pêche et de servitude sont priés de respecter cette interdiction jusqu'à nouvel ordre. L'autorité maritime souligne que la reprise normale des activités fera l'objet d'une notification ultérieure. (Source : alibreville.com)

Guinée : Environnement - Le Réseau Environnement Bauxite (REB) tient son assemblée générale

Le Réseau Environnement Bauxite (REB), présidé par la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), a tenu son assemblée générale le jeudi 28 mars 2024, dans un complexe hôtelier de Conakry. La rencontre a mobilisé des acteurs majeurs de l’écosystème minier et environnemental autour de la table, pour échanger sur les sujets cruciaux relatifs à l’exploitation minière et la sauvegarde de l’environnement. Cette assemblée a pour objectif de valider le bilan de l’année écoulée (2023) et de partager les objectifs de l’année 2024. L’occasion a été aussi mise à profit pour tirer les leçons de l’année passées, afin de mieux améliorer les futures interventions du REB. (Source : africaguinee.com)

Rca : Justice et lois – Les avocats suspendent la grève qui a duré près d’un mois

En Centrafrique, l'ordre des avocats a décidé de reprendre les audiences, après près d'un mois de grève. Le mouvement avait débuté le 4 mars dernier, lorsque l'opposant, Crépin Mboli Goumba, coordonnateur de la principale plateforme de l'opposition, et également avocat, avait été arrêté, sans aucun document de justice, à l'aéroport de Bangui. Suite à cette arrestation de maître Crépin Mboli Goumba, l’ordre des avocats, en solidarité, avait alors décidé de suspendre sa participation aux différents procès. Depuis, les activités judiciaires étaient paralysées partout dans le pays. ( Source:abangui.com)