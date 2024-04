Congo-Brazzaville: Industrialisation du pays - Le plan directeur en cours d'élaboration

Le gouvernement congolais a lancé, le 28 mars à Brazzaville, en partenariat le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et la Commission économique pour l'Afrique (CEA), les travaux d'élaboration du Plan directeur d'industrialisation et de diversification économique du Congo (PDIDE), en vue de soutenir la résilience de l'économie nationale.

L'atelier, co-organisé par les ministères du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale; du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé; ainsi que et celui des Zones économiques spéciales avec l'appui du Pnud et de la CEA, a marqué le lancement officiel des travaux d'élaboration du PDIDE.

A l'occasion, les experts venus des ministères sectoriels et des institutions habilitées vont, en tenant compte des richesses naturelles que dispose le Congo, élaborer, secteur par secteur, un plan directeur global d'industrialisation et de diversification économique. Un document stratégique à base duquel le gouvernement s'appuyera pour mieux orienter ses investissements, conformément aux priorités inscrites dans le Plan national de développement (PND) 2022-2026.

L'élaboration du PDIDE permettra d'accroître la contribution du secteur industriel congolais dans le Produit intérieur brut (PIB) et de tirer le meilleur parti de la Zone de libre échange continentale (Zlecaf). Cette stratégie permet, d'après le Dr Adama Ekberg, économiste en chef du PDIDE, d'augmenter les exportations vers ce vaste marché continental de plus de 1,3 milliard de consommateurs et de stimuler la diversification de l'économie. L'élaboration de ce plan est une avancée notable pour le Congo.

« Ce plan vise à positionner le Congo sur le marché continental en expansion, en valorisant ses nombreuses ressources naturelles, telles que ses forêts, ses terres arables et bien d'autres, en favorisant la production locale. C'est aussi une occasion pour le pays de donner aux artisans la possibilité de produire et aux opérateurs de transformer leurs produits sur place avant d'en exporter à l'échelle continentale, un potentiel marché de près de 4 milliards de consommateurs », a souligné le Dr Adama Ekberg.

Pour sa part, le représentant adjoint du Pnud, Henry Réné Diouf, a indiqué que cet atelier permettra de poser les bases du PDIDE-Congo, un outil majeur et incontournable de transformation de l'économie nationale. Il a réaffirmé la volonté du Système des Nations unies, sous le leadership du Pnud, l'un des partenaires stratégiques du Congo, à oeuvrer pour le succès de cette initiative afin de booster le développement du pays.

« Nous devons mettre en commun toutes les intelligences et ressources disponibles pour faire avancer ce pays que nous aimons tant vers un idéal commun de performance en matière de productivité, de compétitivité et de prospérité pour tous. Cet idéal est en adéquation avec les 17 objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et les 20 objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine », a-t-il affirmé.

Ouvrant les travaux, le conseiller au Plan et Développement de la ministre en charge du Plan, Gérard Jules De Tribaud Gondhet Tchikaya, a relevé l'intérêt du document à mettre en oeuvre dans la restructuration économique du Congo. Lequel document, selon lui, s'appuie sur les six piliers de développement contenus dans le PND 2022-2026.

« Cette consultation doit permettre d'identifier des actions pratiques pouvant conduire à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un PDIDE au Congo qui s'appuie sur les initiatives nationales récentes en matière d'industrialisation et de diversification économique », a-t-il conclu.