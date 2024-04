Gabon: La Fondation Horizons Nouveaux relance ses activités

Après quinze ans d'éclipse, la Fondation Horizons Nouveaux (FNH) qui oeuvre pour les enfants handicapés a rouvert ses portes le 28 mars, en présence des premières dames du Gabon, Zita Oligui Nguema, et de la République du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance.

Plusieurs autorités d'autres pays africains ont pris part à la cérémonie de réouverture de la FHN, qui coïncide avec la célébration du triste anniversaire de la mort de sa fondatrice, l'ex première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du président congolais, Denis Sassou N'Guesso.

Spécialisée dans la prise en charge des enfants frappés de handicap génétique ou pas, la FHN se mourait dans l'anonymat depuis la disparition de sa fondatrice. Sa fermeture en 2009 a condamné de nombreux enfants handicapés qui y trouvaient refuge pour se construire un destin normal.

Au cours de cette cérémonie de relance, la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a exprimé « sa profonde » gratitude aux partenaires et aux parents des enfants handicapés. Elle a salué l'engagement de l'ex première dame du Gabon en faveur des personnes vulnérables. « Edith Lucie Bongo Ondimba était une femme d'impact. Son image restera à jamais graver dans nos mémoires, notamment pour ses oeuvres en faveur de la population », a-t-elle poursuivi.

De son côté, la présidente du Conseil d'administration de cette structure, Yacine Bongo Ondimba, a remercié les autorités gabonaises et salué l'idée de la relance de cette Fondation. « Nous renouvelons notre engagement envers les enfants vulnérables, en poursuivant l'oeuvre de l'ex première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba », a-t-elle déclaré.

Ouverte en septembre 1996, la FHN est une institution à caractère associatif qui oeuvre pour l'enfant handicapé. Elle participe à l'éducation et la formation des enfants déficients visuels et intellectuels. Cette structure de bienfaisance, créée par Edith Lucie Bongo Ondimba, est pourvue de trois écoles : le Centre de réadaptation pour handicapés visuels, le Centre neuro-psychopédagogique et l'Ecole spécialisée d'aide par le travail. Le premier établissement permet aux jeunes aveugles et mal voyants de poursuivre leur scolarité, du cycle primaire au cycle secondaire, jusqu'en classe de troisième. A partir de la seconde, les élèves sont envoyés au lycée de Quaben, un établissement catholique situé au quartier Louis. D'ailleurs, plusieurs pensionnaires de la Fondation y ont pu décrocher leur baccalauréat.

Le Centre neuro-psychopédagogique accueille les enfants déficients intellectuels. Cette école reçoit les enfants débiles légers, débiles sévères, les autistes, les trisomiques et ceux qui ont un retard scolaire. L'Ecole spécialisée d'aide par le travail, quant à elle, est destinée aux jeunes handicapés ayant 18 ans et plus, pour une formation professionnelle.

Au cours de la cérémonie de lancement des activités, deux anciens élèves déficients visuels de la FHN ont fait leur prestation en jouant au piano devant les yeux admirateurs des autorités et autres personnalités.