Angola: Les députés défendent une plus grande production de coton pour l'industrie textile

Catumbela — La coordinatrice du groupe des députés de l'Assemblée nationale du cercle provincial de Benguela, Deolinda Valiangula, défend un plu grand investissement et sérieux dans la production cotonnière, afin de revitaliser l'industrie textile nationale, générant plus d'emplois et de revenus.

Deolinda Valiangula a conduit une délégation de députés résidant à Benguela pour visiter cette semaine l'usine textile Textaf, évaluée à 420 millions de dollars, dont la gestion est, depuis 2021, sous la responsabilité de la société zimbabwéenne Baobab Cotton Group.

Comme l'unité a besoin de 1 300 tonnes de fibre de coton par mois, Baobab Cotton Grupo a un projet en cours pour relancer la production de coton, ce qui devrait créer des opportunités pour plus d'un millier de petits agriculteurs.

Par ailleurs, Baobab Cotton Group entend également mettre en oeuvre des infrastructures et des équipements agricoles dans trois localités différentes identifiées dans les provinces de Malanje, Cuanza-Norte et Cuanza-Sul, pour relancer la production de coton et garantir la durabilité de l'industrie textile nationale.

Pour la députée du MPLA, sans autosuffisance en matière de production de coton, une grande infrastructure comme Textaf devient de plus en plus dépendante de l'extérieur.

Face à ce scénario, Deolinda Valiangula a insisté sur la nécessité de travailler dur sur la production de cette matière première, encore importée d'Afrique du Sud et d'autres pays.

La responsable considère la relance de la production cotonnière comme le moyen le plus rapide de faciliter l'activité de l'industrie textile.

"C'est un engagement de tous les Angolais que cette usine produise les résultats escomptés", a-t-elle souligné.

Offre d'emplois

Concernant l'offre d'emplois, la députée a exprimé sa satisfaction que la direction générale de Textaf ait embauché 260 jeunes supplémentaires qui ont déjà signé leur contrat de travail.

Selon elle, ces jeunes nouvellement embauchés viendront désormais rejoindre les 440 salariés existants pour apporter un plus grand dynamisme à cette usine, qui ne fonctionne toujours pas à 100 pour cent.

D'autre part, la députée reconnaît l'évolution du parc industriel dans la province de Benguela, notamment avec la dynamisation du Corridor de Lobito.

Quant à la visite des députés, le directeur général de Textaf, Vidal Bazanine, a salué le contact avec les parlementaires et a souligné que son usine enregistre des progrès considérables, malgré l'importation de coton.

"Si nécessaire, nous importerons à nouveau (...), mais ce qui a été discuté et encouragé, c'est la production interne", a-t-il conclu.

Au cours de la semaine, les députés de l'Assemblée Nationale résidant dans la province de Benguela ont également visité les travaux de construction des infrastructures administratives et municipales de la municipalité de Catumbela.