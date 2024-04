Angola: La mine de Luele dispose de 119 postes vacants

Saurimo — La société Mineira do Luele a mis à disposition 119 postes vacants dans diverses spécialités, pour renforcer le personnel existant et dynamiser le travail au sein de l'entreprise minière, a appris aujourd'hui l'Angop.

Selon le chef des services provinciaux de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), Constantino António, les postes disponibles concernent les assistants de service, d'hygiène et de sécurité au travail, des pompiers, les techniciens de lubrification industrielle, les chauffeurs de poids lourds, les soudeurs industriels, entre autres professionnels.

Il a ajouté qu'ils ont également besoin de caristes, des géologues, d'ingénieurs de maintenance technique, de sécurité, de spécialistes en minéralogie, en environnement et qualité, d'informaticiens, de géologues, des spécialistes en pétrographie, d'électromécaniciens, des mineurs et hydrotechniciens.

Selon la source, les candidats intéressés doivent se présenter à l'INEFOP, munis de leurs documents, pour soumettre leur candidature à l'entreprise. Le processus de candidatures commence lundi 1er avril et se poursuit jusqu'à mercredi 3 avril.

Le candidat doit se munir de sa carte d'identité (pièce d'identité), de deux photographies, d'un certificat de qualification, d'une attestation de cours professionnels et d'une carte de chômage.

Projet minier Luele

Considéré comme le plus grand projet de diamant de l'Angola et le troisième plus grand kimberlite au monde, le projet minier de Luele est une mine de gisement de kimberlite qui, dans la première phase, pourrait atteindre un peu plus d'un million de carats par an et un revenu brut de 60 millions USD/ année.

La mine Luele est située sur une superficie de 104 hectares et les données préliminaires indiquent qu'elle possède une réserve de 350 millions de carats et une durée de vie utile de 60 ans et 600 mètres de profondeur.

La mine Luele a commencé la prospection entre 2007/2008 et prévoit d'employer 1030 travailleurs dans la première phase, sur les 1.500 prévus.