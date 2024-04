Ile Maurice: Alain Jeannot - «Le nombre de véhicules a augmenté de 4,5 %»

Le nombre d'accidents sur nos routes reste une préoccupation majeure, un rappel constant de la fragilité de la vie humaine et de la nécessité de redoubler d'efforts pour assurer la sécurité de tous. Chaque année, de nombreuses vies sont brisées par des collisions routières, qui laissent derrière elles des cicatrices émotionnelles et physiques persistant pendant des années. Les chiffres reçus du Police Press Office pour ces trois derniers mois indiquent qu'il y a eu 32 morts sur nos routes, soit 6 piétons, 4 conducteurs, 14 motocyclistes, 5 passagers, 2 cyclistes, un passager en croupe. En comparaison, l'année dernière à la même époque, le nombre de morts s'élevait à 25.

Nous avons fait appel à Alain Jeannot de l'organisation Prévention Routière Avant Tout pour nous expliquer cette hausse. «Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une augmentation du nombre de véhicules, en moyenne 4,5 %, par rapport à l'année dernière. C'est sûr que les automobilistes commettront des erreurs mais il ne faut surtout pas que cela débouche sur des morts ni des blessés.L'an dernier, il y a eu environ 65 000 personnes verbalisées pour excès de vitesse et 4 500 pour utilisation du portable au volant. Nous ne pouvons pas avoir un policier pour chaque véhicule.»

«Les causes d'accidents sont diverses et souvent évitables. La vitesse excessive, la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, la distraction au volant, le non-respect des règles de circulation et le manque d'attention aux conditions routières sont parmi les principales causes de ces tragédies. Malgré les campagnes de sensibilisation et les progrès technologiques pour rendre les véhicules plus sûrs, le nombre d'accidents reste élevé»*, ajoute-t-il, car on ne peut cumuler trois emplois en même temps. «La personne accumule la fatigue au volant, il faut pouvoir se reposer et ne pas prendre le volant quand on est fatigué. Le piéton, quant à lui, doit respecter le code de la route. Il ne faut pas oublier que nous avons des usagers de la route qui sont des touristes aussi et qu'il faut pouvoir les sensibiliser aussi.»

Des mesures de prévention et d'éducation peuvent contribuer à réduire le nombre d'accidents. «Des campagnes de sensibilisation ciblées sur les dangers de la conduite imprudente, l'importance du port de la ceinture de sécurité et les risques de la conduite sous influence peuvent changer les comportements. De plus, l'investissement dans des infrastructures routières plus sûres avec road markings, panneaux de signalisation et application rigoureuse des lois sur la sécurité routière peuvent également jouer un rôle crucial dans la réduction du nombre d'accidents.» Alain Jeannot fait ressortir qu'en hiver il faut prendre plus de précautions. *«Le matin le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt, avec peu de visibilité sur nos routes en temps de pluie et de brouillard. Il faut aussi que les piétons portent des des vêtements clairs pour que les automobilistes puissent les voir.» *Il tient aussi à remercier les médias qui jouent un rôle clé et sont des acteurs actifs dans la sensibilisation à la sécurité routière.