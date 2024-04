Burkina Faso: Pâques 2024 - Mgr Paul Ouédraogo appelle à l'amour du prochain

Les fidèles catholiques ont célébré Pâques le dimanche 31 mars 2024. A l'orée de cette commémoration de la résurrection du Christ, l'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Ouédraogo, a fait une adresse à l'ensemble des fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso, et partant du Burkina Faso, le samedi 30 mars 2024.

L'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Ouédraogo, a prêché l'amour du prochain aux fidèles chrétiens et à l'ensemble des Burkinabè comme, a-t-il dit, le Christ l'a fait avec ses disciples et ses bourreaux malgré leurs péchés. C'était à l'occasion d'une déclaration faite à la presse, le samedi 30 mars 2024 à Bobo-Dioulasso, à quelques heures de la célébration de Pâques. Cette fête a indiqué Mgr Ouédraogo, est pour le peuple chrétien, l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme.

« Dieu nous montre comment nous devons nous aimer jusqu'au bout, et que personne ne cherche ni de prétexte ni de motif à aimer son prochain », a affirmé Mgr Paul Ouédraogo. Par la résurrection, a poursuivi l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Jésus Christ signe la victoire du bien sur le mal, de l'amour sur la haine et du pardon sur la vengeance. Il a par ailleurs souhaité que les chrétiens et tous les Burkinabè soient sensibles à ce message d'amour fraternel. « Les difficultés que nous avons, viennent certainement de nos manques d'amour fraternel.

Nous n'arrivons pas à nous accueillir et à nous respecter mutuellement comme étant les enfants du même Dieu », a déploré Mgr Ouédraogo. Pour lui, il faut casser le cercle vicieux de la violence, de la vengeance de la haine pour le remplacer par le cercle salutaire de l'amour patient, l'amour miséricordieux, qui se renouvelle et surtout qui adoucit le coeur. L'homme de l'église a également souhaité aux responsables politiques et aux décideurs du pays de grandir dans l'amour du prochain, dans l'amour de leur peuple et de service avec patience et persévérance.