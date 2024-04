Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Deux conventions pour améliorer les conditions de vie des VDP

Le secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a présidé, la signature de deux conventions pour l'amélioration des conditions de vie des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le vendredi 29 mars 2024, à Ouagadougou.

Engagés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) font face à de nombreux risques. Dans l'optique de leur garantir une meilleure protection et un meilleur suivi, le gouvernement a signé deux conventions, le vendredi 29 mars 2024, à Ouagadougou. La première est signée entre la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) représentée par le lieutenant-colonel Thomas Savadogo, et l'hôpital militaire par le capitaine Halassane Coulibaly, représenté par le médecin colonel-major Moustapha Seremé.

Elle porte sur une couverture sanitaire qui inclut les actes médicaux et chirurgicaux, les actes d'exploration médicale, l'hospitalisation, les médicaments et consommables médicaux, les actes de rééducation et de réadaptation, y compris l'appareillage orthopédique et prothétique, au bénéfice des VDP malades ou blessés en opération, a indiqué le Médecin colonel-major Moustapha Seremé. La convention a une durée initiale d'un an, avec possibilité de renouvellement. La seconde convention, signée avec l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina (APSAB), concerne l'assurance des VDP engagés sur le front de la lutte pour la reconquête du territoire national.

Un engagement fort du gouvernement

Compte tenu des risques de cette mission, l'APSAB, représentée par son président, Dr Mohamed Compaoré, s'est engagée à fournir une couverture d'assurance à tous les VDP. Cette assurance couvre les indemnisations de décès à hauteur de 3 000 000 FCFA et les indemnisations en cas d'incapacité permanente totale. L'APSAB a également contribué à hauteur de 206 millions F CFA à l'effort de paix. La signature de ces deux conventions traduit l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des VDP. Ces derniers constituent une force importante dans la lutte contre le terrorisme et méritent d'être protégés et accompagnés.

Le fonds de soutien patriotique a été créé par le gouvernement burkinabè pour soutenir les FDS et les VDP dans la lutte contre le terrorisme. Ce fonds est alimenté par des contributions volontaires des citoyens et des entreprises. Le gouvernement burkinabè appelle à la mobilisation de tous pour soutenir les VDP et les FDS dans leur combat contre le terrorisme. Selon le Premier ministre, lors de la première session ordinaire de 2024 du Fonds de soutien patriotique, sur une prévision de 100 milliards F CFA au titre de l'année 2024, plus de 31 milliards F CFA ont été déjà mobilisés à la date du 12 mars 2024.