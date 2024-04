Guinée: Labé - Les émetteurs des radios BBC,RFI, RTG et Rurale partent en fumée

Dans la journée du dimanche 31 mars 2024, un feu né des retours de flammes du vieux générateur du centre émetteur de Limboko a ravagé les installations que se partageaient les radios Rfi et Bbc, la radio rurale de Labé et la RTG.

Joint au téléphone, Alpha Oumar Mosquée Diallo explique que les autorités comme le gouverneur et le préfet on été alertés sur le coup et se sont rendus sur le site sinistré.

« L'ensemble du contenu du conteneur abritant les installations des radios BBC et RFI et les accessoires de la radio rurale étaient en feu et pas une âme n'osaient s'y approcher...Seulement le petit émetteur de la radio rural n'a pas été emporté parce que qu'il se trouvait à trois mètres de là… »

L'incendie serait dû à un retour de flamme du vieux générateur qui laissait échapper des lucioles de feu thèse qui écarte les intentions criminelles ou l'origine extérieure du sinistre.

Il convent de retenir que dans le feu de l'action la RFI et la BBC ont laissé chacune deux émetteurs et des accessoires comme des exciteurs, des appareils de climatisation et deux groupes électrogènes.

Autant dire que les signaux de ces 4 médias sont désormais en rade et attendent une profonde réparation.

De Alpha Oumar Mosquée Diallo nous tenons que la directrice nationale des radios rurales Makeme Bamba et le nouveau patron du département de l'information Fana Soumah sont saisis et promettent d'en faire une priorité.

Il faut signaler que si la radio rurale de Labé est la radio pilote qui a impulsé la naissance des autres et à date elle est la seule sans un pylône qui lui est propre et avec un émetteur de 30 watts, elle ne saurait assurer le service qu'on attend de lui