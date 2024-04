Afrique: Festival «Fenix sound», du 19 au 21 avril 2024 - Matmata au rythme de l'électro

Le premier Festival de musique électronique «Fenix sound» se tiendra du 19 au 21 avril 2024 au village du sud de la Tunisie, Matmata.

Le tout premier chapitre de Fenix Sound, en tant que manifestation, qualifiée d'avant-gardiste, selon les organoisateurs, constitue l'un des nouveaux concepts qui cherche à cultiver une image contemporaine, engagée et plus branchée en alliant art et culture, tout en participant à de nouvelles dynamiques sociétales et touristiques en plein village de Matmata (gouvernorat de Gabès).

Matmata est réputé pour ses paysages extraordinaires, caractérisés par des habitations troglodytes et des décors désertiques époustouflants. Le cadre distinctif de ce village offre un arrière-plan visuellement frappant qui enrichit l'expérience globale de ce festival.

Selon les organisateurs, «le choix de Matmata comme lieu de Fenix Sound est motivé par ses caractéristiques distinctives, sa signification culturelle, sa beauté naturelle, son implication communautaire, son attrait touristique, ses options de lieux uniques ainsi que la promesse d'offrir une expérience exclusive et mémorable pour tous les participants».

Cette originalité du lieu sera pleinement mise en valeur lors du dernier jour du festival ; la soirée de clôture se tiendra dans la cour centrale de l'hôtel Diar El Barbar, offrant un cadre distinctif, une décoration et une atmosphère uniques, peut- on lire dans le communiqué du festival.

600 personnes sont attendues sur les lieux pour danser et vibrer sur les sons d'une vingtaine de DJ tunisiens ainsi que de VJing professionnel.

Une édition qui promet

Animée par une passion commune pour la musique, une admiration pour les paysages de la Tunisie, l'équipe organisatrice de Fenix Sound a pour objectif ultime de fournir une expérience audiovisuelle exclusive et unique qui captivera le public et enchantera les Tunisiens passionnés de musique électronique, y compris les expatriés vivant et travaillant en Tunisie, et les touristes internationaux qui constituent environ 15% de cette communauté, amoureux de la Tunisie, voyageant spécifiquement pour assister à cet événement et créer des liens avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt et passions.