Tunisie: Success story / Bilel Amdouni - Un Tunisien qui a fait de l'entrepreneuriat son credo

La présence des compétences tunisiennes constitue une fierté pour la nation. Ces compétences opèrent dans tous les métiers. L'entrepreneuriat est parmi ces métiers. Bilel Amdouni est l'un des entrepreneurs ayant réussi à revitaliser le paysage entrepreneurial tunisien comme un acteur émergent dans le domaine de la technologie et de l'innovation.

Bilel Amdouni est un consultant en entrepreneuriat et en transformation digitale, ainsi qu'un formateur en marketing digital. Il est titulaire d'un MBA en TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) et d'un MBA en E-Business. Il est le fondateur d'ICStartup, un incubateur partenaire de start-up Tunisia, et également le fondateur d'Aeros Innovation Center, le premier centre de recherche et développement technologique dans le nord-ouest de la Tunisie.

Il est un officier de l'armée tunisienne, désormais retraité en raison d'un handicap survenu à la suite de l'explosion d'une mine au mont Chaâmbi en 2014, lors de combats contre les terroristes.

Profiter des opportunités offertes par le monde numérique

Son but a été de devenir un chef de projet digital ainsi que de piloter et coordonner des initiatives numériques innovantes, en harmonisant les aspects techniques, créatifs et stratégiques pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Élu meilleur entrepreneur en Tunisie par l'Organisation nationale des entrepreneurs en 2023, ainsi que meilleur accompagnateur des start-up au sein de cette même organisation, il a été honoré de contribuer au développement et à la réussite de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Ce jeune est reconnu comme consultant en entrepreneuriat et en transformation digitale, il aide les entreprises à développer leur présence en ligne et à mettre en place des stratégies efficaces pour profiter des opportunités offertes par le monde numérique.

%

Grâce à sa connaissance approfondie du marketing digital, il assiste également les professionnels et les entreprises dans la mise en oeuvre de campagnes promotionnelles ciblées et dans l'optimisation de leur visibilité sur les plateformes en ligne. Il investit dans le développement de l'écosystème entrepreneurial et de la transformation digitale. Son engagement dans l'écosystème entrepreneurial se manifeste par la création d'ICStartup, un incubateur qui favorise l'émergence et la croissance de start-up en leur apportant un soutien technique, financier et stratégique. En fondant « Aeros Innovation Center », il vise à promouvoir l'innovation technologique et à stimuler le développement économique régional dans le nord-ouest de la Tunisie.

Son seul souci est de contribuer activement à revitaliser le paysage entrepreneurial tunisien et à positionner la Tunisie comme un acteur émergent dans le domaine de la technologie et de l'innovation.

Une veille constante sur les évolutions technologiques

En tant que chef de projet digital, son rôle principal est de superviser et de coordonner toutes les initiatives numériques au sein de l'entreprise. Cela comprend la planification, la mise en oeuvre et le suivi des projets liés à la présence en ligne de l'entreprise. Il est chargé de définir les objectifs stratégiques, d'élaborer des plans d'action et de diriger une équipe multidisciplinaire pour atteindre ces objectifs. Ses responsabilités incluent également l'analyse des données et des tendances numériques, ainsi que la gestion des budgets et des ressources allouées aux projets digitaux. En outre, il est responsable d'assurer la cohérence et la pertinence des stratégies digitales avec les objectifs globaux de l'entreprise. Sa fonction nécessite une veille constante sur les évolutions technologiques et les meilleures pratiques dans le domaine du marketing digital.

Pour réussir en tant que chef de projet digital dans le paysage numérique actuel, plusieurs compétences essentielles sont nécessaires. Tout d'abord, une solide compréhension des technologies et des outils digitaux est indispensable. Il est crucial de posséder de fortes capacités en gestion de projet, y compris la planification, l'organisation et la coordination des équipes.

Une excellente maîtrise de l'analyse de données est primordiale pour évaluer les performances et optimiser les stratégies digitales. De plus, des compétences en communication sont essentielles pour collaborer efficacement avec les différentes parties prenantes et pour présenter clairement les résultats et les recommandations. Aussi, une capacité d'adaptation rapide aux évolutions constantes du paysage numérique et une curiosité pour les nouvelles tendances sont des qualités précieuses pour rester compétitif dans ce domaine en constante évolution.

Impact des nouvelles technologies

L'impact des nouvelles technologies sur la gestion de projet digital est considérable. Elles facilitent la collaboration et la communication au sein des équipes grâce à des outils de travail en ligne et des plateformes de gestion de projet. De plus, les avancées, telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation, permettent d'optimiser les processus et d'accélérer la réalisation des tâches.

Dans son travail quotidien, il intègre ces nouvelles technologies en adoptant des outils de gestion de projet numériques qui offrent des fonctionnalités avancées, telles que le suivi du temps, la gestion des ressources et la génération de rapports analytiques. Il utilise des outils de collaboration en ligne pour faciliter la communication et le partage d'informations au sein de son équipe.

«En restant constamment à l'affût des dernières innovations technologiques, je m'efforce d'adapter mes méthodes de travail pour tirer pleinement parti des avantages qu'elles offrent dans la gestion de projet digital», a souligné Bilel.

Il est confronté à plusieurs défis majeurs au quotidien. Parmi ceux-ci, la gestion des délais et des priorités est primordiale. Pour y faire face, il établit des plans de projet détaillés et veille à une communication transparente avec les membres de l'équipe pour assurer une répartition efficace des tâches.

Un autre défi est la gestion des changements et des imprévus, qui sont monnaie courante dans un environnement numérique en constante évolution. Pour cela, il maintient une flexibilité et une capacité d'adaptation, en ajustant les stratégies et les plans au besoin. Enfin, la mesure de l'impact et de la performance des projets constitue un défi important. Il aborde cette question en mettant en place des indicateurs de suivi pertinents et en réalisant des analyses régulières pour évaluer l'efficacité de nos initiatives digitales et ajuster nos stratégies en conséquence. En somme, une approche proactive, une communication transparente et une capacité d'adaptation sont essentielles pour surmonter les défis rencontrés en tant que chef de projet digital.

Pour assurer le succès des projets digitaux, la collaboration avec d'autres départements ou équipes au sein de son organisation est essentielle. Amdouni a ajouté : «Tout d'abord, je m'efforce d'établir des relations de travail solides avec les équipes marketing, IT, communication et ventes, entre autres, en favorisant une communication ouverte et en partageant régulièrement des mises à jour sur l'avancement des projets.

Ensemble, nous identifions les besoins spécifiques de chaque département et nous élaborons des stratégies digitales alignées sur les objectifs globaux de l'entreprise. De plus, je travaille en étroite collaboration avec les équipes techniques pour garantir la faisabilité et la mise en oeuvre réussie des solutions digitales. Enfin, je cherche également à intégrer les retours d'expérience des utilisateurs finaux afin d'optimiser continuellement nos projets digitaux et de répondre au mieux à leurs besoins. En général, une collaboration transversale et une communication efficace sont essentielles pour garantir le succès des projets digitaux au sein de mon organisation ».

Conseils ou leçons apprises

Pour ceux qui aspirent à une carrière dans le domaine du digital, voici quelques conseils précieux : il faut acquérir une solide base de connaissances. Du coup, il est nécessaire d'investir du temps dans l'apprentissage des fondamentaux du marketing digital, de la gestion de projet et des technologies émergentes. Une compréhension approfondie de ces domaines est essentielle pour réussir dans le monde digital.

Il est obligatoire de se tenir informé des tendances : le paysage digital évolue rapidement, il est donc important de rester à l'affût des dernières tendances, des nouvelles technologies et des meilleures pratiques. Suivez les blogs, les webinaires, les conférences et participez à des formations pour rester à jour. Il est nécessaire d'apprendre à planifier, organiser et gérer efficacement les projets digitaux. La gestion du temps, des ressources et des priorités est cruciale pour mener à bien les initiatives digitales, dont la communication claire et efficace est essentielle dans le domaine du digital, que ce soit pour collaborer avec des équipes multidisciplinaires, présenter des rapports ou interagir avec les parties prenantes.

« Le digital est un domaine en constante évolution, donc la capacité à s'adapter rapidement aux changements est une qualité précieuse. Restez ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles approches, et soyez prêt à ajuster vos stratégies en fonction des besoins et des tendances du marché. Le domaine du digital évolue rapidement, il est donc essentiel de rester constamment à l'affût des nouvelles technologies, des tendances émergentes et des meilleures pratiques. Il faut aussi acquérir une solide compréhension des outils et des technologies digitales pertinents pour votre domaine d'expertise. Cela peut inclure la maîtrise des logiciels de gestion de projet, des outils d'analyse de données et des plateformes de marketing digital. Les certifications, les cours en ligne et les programmes de formation peuvent vous aider à rester à jour avec les dernières compétences et connaissances nécessaires dans le domaine du digital. La capacité à communiquer efficacement avec les membres de votre équipe, les clients et les autres parties prenantes est cruciale dans le domaine du digital. Travaillez sur votre capacité à présenter des idées de manière claire et convaincante. Le digital est un domaine dynamique où l'innovation est valorisée. Ne craignez pas d'expérimenter de nouvelles idées et de sortir de votre zone de confort. En cas d'échec, tirez-en des leçons et utilisez-les pour vous améliorer. En suivant ces conseils et en restant passionné et engagé, vous serez bien armé pour réussir dans une carrière dans le domaine du digital », conseille Bilel Amdouni.