Tunisie: L'ESS n'y voit pas clair - Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

Pour raisons de santé, Jenayeh pourrait ne pas poursuivre à l'Etoile

Entre Othman Jenayah, qui veut se retirer au plus vite pour des raisons de santé et Hamed Kammoun, démissionnaire, alors qu'il était censé prendre la relève, l'Etoile du Sahel se trouve sans commandant de bord.

A l'Etoile du Sahel, on ne sait plus sur quel pied danser. Dans une déclaration accordée à Diwan FM lundi dernier, le président du Comité du soutien du club, Abdeljelil Bouraoui, a annoncé qu'Othman Jenayah poursuivra finalement ses fonctions à la tête du Comité directeur provisoire jusqu'à la fin de la saison, alors que deux semaines plus tôt, il avait annoncé son départ pour des raisons de santé suite à un malaise et une hospitalisation d'urgence dans une clinique de Sousse. Selon Abdeljelil Bouraoui, Othman Jenayah a exigé que le Comité directeur provisoire soit renforcé par d'autres personnalités sportives de Sousse pour poursuivre sa mission.

Le jour même de cette annonce du président du Comité du soutien, Hamed Kammoun a annoncé sa démission de toutes les instances de l'Etoile du Sahel, à savoir le Comité des sages et le Comité directeur provisoire.

Le démenti d'Othman Jenayah !

Othman Jenayah a alors démenti plus tard son intention de poursuivre ses fonctions à la tête de l'Etoile du Sahel jusqu'à la fin de la saison, en disant que sa santé est une ligne rouge. Sa présence la veille à la réunion du Comité du soutien, c'était par devoir et pour ne pas bloquer le fonctionnement du club.

Suite à cette déclaration fracassante, Abdeljelil Bouraoui a fait savoir qu'une nouvelle réunion du Comité du soutien devait se tenir dans les deux à trois jours à venir, sans revenir sur ses propos concernant l'avenir d'Othman Jenayah à la tête du club. Ladite réunion n'a pas eu lieu et on ne sait pas qui dirige réellement le club ces jours-ci. L'équipe première de football poursuit sa préparation pour la reprise des play-offs en s'entraînant normalement et en disputant des matches amicaux. Les activités des autres sections du club se poursuivent normalement. Sauf qu'on ne sait plus ces jours-ci s'il y a un pilote dans l'avion. Le silence devient assourdissant.