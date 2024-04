Congo-Brazzaville: Salon du chocolat vertueux - Lionel Berthet, co-organisateur de l'évènement à Hérisson

Pour ce géographe de métier, l'idée première est de mettre en valeur à la fois les producteurs de cacao et les chocolatiers s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement solidaire. C'est le cas de la mise en valeur des plantations de cacao de Laurent Ange Coddy à Ouesso.

Après moult expériences d'organisations de salons similaires en Savoie en France, Lionel Berthet oeuvre désormais pour un chocolat vertueux. Cette inspiration lui est venue à la suite de sa rencontre avec trois personnes déjà impliquées dans le domaine du chocolat qui veillent à la traçabilité du cacao.

Il s'est agi d'abord de son entrevue avec Fabrice Petitgenet, fondateur de Camayos, et de Willy Ferrier, maître chocolatier, qui mènent un projet solidaire maniant humanisme et chocolat. Ils ont pour objectif de développer un village du Cameroun en commercialisant et transformant localement les fèves de cacao en un chocolat au goût unique, équitable et bio, tout en améliorant significativement les conditions de vie des habitants.

Par la suite, il a rencontré Pascal Gontier du "Royaume du biscuit" à Hérisson, dans l'Aisne, en France. C'est avec ce dernier qu'il a mis en place, en appui du réseau Croq'Ethiq', le concept d'un salon gourmand autour du chocolat vertueux, sans addition de sucres transformés, sans matière grasse, et plus encore, sans lécithine.

L'objectif de ce salon consiste à vouloir redonner ses lettres de noblesse à la fève de cacao en faisant confiance aux rares artisans qui ont monté une filière solidaire avec les pays producteurs de cacao, en somme : "de la fève à la tablette". De ce fait, promouvoir une production artisanale du chocolat dans le respect des terroirs et des producteurs. Par surcroît de ces démarches éthiques, garantir un prix à l'année au producteur, indépendamment des fluctuations du cours de référence, telle la flambée du cours du cacao actuel. Pour une prise de conscience à propos de la filière cacao, rendez-vous est d'ores et déjà pris en avril 2025 pour un prochain salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales.