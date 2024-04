Congo-Brazzaville: Changement climatique - Les géographes congolais appellent à la prise en compte de leurs travaux

Lors de la tenue le 29 mars à Brazzaville de la première édition de leurs retrouvailles, les géographes émérites ont plaidé pour la mise en valeur et l'application de leurs travaux de recherche.

Les géographes congolais, qui étudient la description de la Terre, en particulier des phénomènes physiques, biologiques et humains, transmettent leurs savoirs aux jeunes générations. Selon eux, tout ce que l'humanité vit actuellement, notamment dans les grandes villes, n'est pas du tout nouveau puisque les études de prévention ont été faites et la sonnette d'alarme a été lancée mais l'exécutif peine à trouver des solutions. « Les phénomènes d'ensablement, d'érosion, de déforestation, de sécheresse, de forte chaleur que nous vivons actuellement sont abordés dans nos différents travaux de recherches. Nous faisons certaines études à la demande du gouvernement mais le suivi manque toujours et ce sont des experts expatriés qui sont considérés », a indiqué l'un des géographes.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de Juste Désiré Mondélé, ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, a permis aux géographes de rendre hommage à leurs prédécesseurs dont Albert Matoumona Ngounga, Marcel Pounza et Joseph Nguembo.

Juste Désiré Mondélé a invité les géographes à multiplier d'efforts et à ne pas abdiquer. Selon lui, les géographes qu'ils appellent affectueusement par « les thérapeutes du climat » sont plus que nécessaires dans la recherche des solutions sur les catastrophes naturelles et écologiques que l'humanité vit actuellement. Au terme de la rencontre, une quête a été lancée afin de permettre aux hommes et femmes spécialisés dans les sciences de la Terre ainsi que dans l'enseignement à l'Université Marien-Ngouabi de poursuivre leurs travaux et de numériser ceux qui sont déjà publiés.