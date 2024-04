Congo-Kinshasa: Inspection générale des mines - Mise au point sur les faux bruits de la prétendue nomination de la ministre des Mines

Une folle rumeur alimente depuis quelques heures la toile selon laquelle la ministre sortante des Mines, Antoinette N'samba Kalambayi, est nommée comme inspecteur en instance d'affectation à l'Inspection générale des mines (IGM).

Pour éclairer l'opinion, le conseiller juridique de la ministre de Mines, Me Dani Oleko, a fait une mise au point où il explique les faits tout en balayant d'un revers de la main tout commentaire tendant à saper l'image de la patronne des mines congolaises. Faux et archifaux, a-t-il dit. La ministre des Mines ne s'est pas gratifiée par favoritisme au sein de l'IGM comme cela circule sur la toile mais elle est plutôt membre de l'effectif du personnel de l'ancienne direction des mines dont l'actif et le passif sont déversés à la nouvelle IGM.

Face à cette campagne de diabolisation lancée contre Antoinette N'Samba Kalambayi dont les couleurs dévoilent la façon de faire de ses détracteurs, Me Oleko invite les Congolais épris de paix, de bon sens et de justice à ne pas suivre ces lanceurs de fausses alertes qui, à part faire le sale boulot de l'intoxication du public, ne savent malheureusement pas creuser et comprendre le caractère légal que revêt l'arrêté salvateur pour la régularisation du secteur minier en République démocratique du Congo.

D'après le conseiller juridique de la ministre, l'IGM est un nouveau service créé par décret du Premier ministre. Dans son article 19, il est bien mentionné que tout le personnel de la direction des mines est d'office déversé au sein de l'IGM avec les grades respectifs. Tout en dissipant le malentendu face à l'imbroglio qui a élu domicile sur la toile, il révèle que " Antoinette N'samba, avant de devenir ministre était d'abord agent de l'État au sein de l'administration des mines avec le grade de chef de division à la direction des mines. Donc elle était déjà inspectrice bien avant la signature de cet arrêté intervenu le 16 février 2024 ".

En application du décret portant création de l'IGM, un arrêté a été signé pour nommer le personnel de commandement et Antoinette N'Samba Kalambayi, pour ne pas perdre son ancienneté de presque vingt ans de service rendu à la nation, a été alignée parmi les autres promus au même titre que ses collègues de l'ancienne direction des mines.

Mais, pour son cas, il est dit inspectrice en instance d'affectation parce qu'elle est en détachement au gouvernement. "Comme qui dirait le jour où sa fonction politique de ministre prendra fin, elle aura à recouvrer de droit une place à l'IGM", a-t-il martelé. "Cet arrêté ne fait que renforcer la qualité du travail de révolution du secteur minier entamé par la patronne des Mines depuis son arrivée dans ce portefeuille pour l'intérêt supérieur de la population congolaise", a expliqué Me Dani Oleko.