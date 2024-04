Tunisie: Le ST en phase de reconquête - Briser le plafond de verre

Dans un play-off où la moindre victoire permet de remonter au classement à la vitesse grand V, les Bardolais peuvent toujours ouvrir le champ des possibles et rêver d'un destin favorable.

La dernière victoire du Stade Tunisien remonte au 26 décembre face au Club Africain en phase 1 du championnat. Par la suite, le Stade n'a plus flambé, rongeant son frein comme on dit, et ce, en dépit du fait qu'il a rempli un premier objectif qui consistait à passer au play-off. Ce n'est pas un couronnement, cela dit, et les fans l'ont laissé entendre d'ailleurs sur les travées du complexe Hédi Naifer, à la réception de l'ESS et du CSS, avec des inconditionnels contrariés par les deux parités successives face aux Sahéliens et aux Sfaxiens, alors qu'antérieurement, à Radès, les hommes de Hamadi Daou ont subi la loi de l'EST. Le Stade accuse donc un retard à l'allumage en cette phase 2 du championnat, celle qui mène au titre et aux places d'accessit. Et pour combler son retard et accrocher le bon wagon, les Bardolais devront tout d'abord enrayer le cycle actuel en venant à bout des Clubistes dans moins de dix jours, soit le 10 avril.

Serrer les boulons

Aujourd'hui, dans le cadre du play-off, à l'heure des préparatifs post reprise, en dépit de performances en demi-teinte jusque-là, le Stade doit serrer les boulons et y croire avec davantage de convictions pour remonter la pente et retrouver de la hauteur au classement. Forcément cependant, n'allez pas dire aux Stadistes qu'ils peuvent facilement aller chercher le CA à Radès, histoire de prévenir tout excès de confiance. Mais rappelons tout de même que, par le passé proche, le CA a réussi aux Bardolais.

Une victoire et ça repart. A deux unités du dauphin monastirien, le Stade sait pertinemment que le classement est loin d'être figé, excepté la position de l'intouchable leader «sang et or», un onze qui a hâte de plier le championnat avant la lettre. En clair, sur les six clubs en lice, du dauphin à la lanterne rouge, cinq écuries sont dans un mouchoir de poche, au coude-à-coude, séparés par des écarts minimes. Ça sent bon donc pour la course aux places d'accessit avec cette bonne odeur, celle de l'indécision via le retour de ce merveilleux poncif qu'est la glorieuse incertitude du sport, et ce, même si la notion de championnat à deux vitesses (l'EST et les autres) refait surface par la voie d'un panorama où le titre semble promis au plus pressé.

Les vieux réflexes ont la peau dure

Maintenant, donc, le Stade est en embuscade et attend son heure face au CA pour bondir au classement. Ce faisant, en amont, il y a forcément de bonnes raisons d'espérer un coup d'éclat face aux Clubistes, étant donné la qualité de jeu proposée par les coéquipiers de Sami Hlal lors de leurs temps forts face au CSS et l'ESS. C'est donc forcément un bon indicateur mais il va falloir maintenant rehausser le curseur en croisant le CA, un adversaire lui aussi redevable après la perte du derby face au leader. Un derby pour rebondir donc.

A la relance face au onze à Mondher Kbaïer, le Stade devrait certes composer sans sa boussole, Hamza Khadhraoui, mais il pourrait compenser, surtout en attaque, si les Haithem Jouini, Bilel Mejri et Amath Ndao évoluent en parfaite intelligence avec l'animateur Diallo et les deux demis Oumarou et Lamine Ndao. Ce faisant, «avec des si, on refait le monde» comme dit l'adage. Aujourd'hui le Stade doit juste accorder ses violons avant de jouer sa partition.

Bref, il doit se montrer beaucoup plus efficace et davantage hermétique pour tordre le cou à la fatalité. Comme vu face à l'ESS, si le onze stadiste s'est quelque peu replié après avoir marqué via ses vieux réflexes qui ont décidément la peau dure, la défense ne s'est pas montrée imperméable aussi, avec, à l'exception du vétéran Hannachi qui peut bénéficier de circonstances atténuantes (vu son âge), les Sahraoui et Ben Abda qui manquent d'ancrage, Laifi qui maîtrise mais qui ne sécurise pas assez et le gardien Sami Hlel, trop hésitant et attentiste, comme sur l'égalisation de l'Etoilé Chamakhi.

Se sortir du traquenard clubiste

A présent, tout n'est pas contrariant, loin de là, juste que ce clair-obscur stadiste nous laisse sur notre faim alors que l'équipe est capable d'aller au-delà si elle joue sur sa valeur réelle. Ce faisant, aussi, dans le cadre du play-off, quand vous croisez à tour de rôle les cadors de notre football, vous y laissez des forces, de l'énergie, des joueurs sur blessure ou sur suspension... Bref, la trêve qui s'achève est donc venue à point pour se ressourcer et repartir du bon pied, à commencer par se sortir du traquenard clubiste, histoire de savoir où le Stade basculera à mi-parcours déjà.

Cependant, nous n'en sommes pas encore là mais nous aurons des éléments de réponse bientôt, en marge du derby face au CA. En clair, l'on saura bientôt si le Stade a la dégaine d'un fringant prétendant à la qualification en compétition continentale, un retour en Afrique après de longues années d'absence, une anomalie que les Stadistes de tout bord veulent corriger depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui donc, dans un play-off où la moindre victoire permet de remonter au classement à la vitesse grand V, les Bardolais peuvent toujours ouvrir le champ des possibles et rêver d'un destin favorable. Présenter la régularité et le niveau nécessaires pour se frotter au gratin local, pour ce faire, nul besoin d'évoquer l'enthousiasme stadiste actuel avec des joueurs, des fans et des tenants qui n'ambitionnent que d'écrire l'une des plus belles histoires de cette saison.