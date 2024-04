Afrique: Jeux africains d'Accra - Le Congo 39e au classement général

Les 13es Jeux africains ont officiellement pris fin le 23 mars dernier. Les Diables rouges n'ont pas pu faire mieux qu'en 2015 et 2019, occupant la 39e place au classement général des médailles dominé par l"Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

L'Egypte a écrasé la concurrence lors des Jeux d'Accra en obtenant 191 médailles dont 102 en or. Elle est talonnée par le Nigeria (121 médailles dont 47 en or) puis l'Afrique du Sud (106 médailles dont 32 en or). L'Algérie avec 29 or et la Tunisie 22 or complètent le top 5 devant le Ghana, pays organisateur (9 or).

A Accra, le Congo n'a pas pu glaner la moindre médaille d'or ni d'argent pour améliorer son classement. Il s'est contenté des cinq médailles de bronze dont quatre obtenues par les karatékas. Natacha Ngoye Akamabi a donné la 5e médaille au Congo en occupant la troisième place des 200m en athlétisme avec un temps de 23"42.

La 6e médaille a échappé aux footballeurs dont la participation à ces jeux n'a pas été catastrophique. Les Congolais sont passés à côté d'une médaille de bronze en s'inclinant 0-2 face aux Sénégalais.

Cette édition d'Accra a confirmé la régression du sport congolais par rapport aux deux dernières organisées respectivement à Brazzaville en 2015 et à Rabat en 2019. A Brazzaville, les Diables rouges avaient occupé la 6e place au classement général avec 8 or, 4 argent et 19 bronze. Au Maroc, ils s'étaient classés 34es avec une médaille d'argent et deux de bronze.

Le Congo n'a pas maximisé ses chances d'obtenir plus de médailles au Ghana en réduisant lui-même au départ de Brazzaville la taille de sa délégation. Six fédérations sur onze ont pris part à cette compétition, notamment l'athlétisme, le badminton, le football, le judo, le karaté et le tennis de table.

La boxe, le beach volley, la lutte, la natation et le taekwondo ont été écartés par faute de moyens. Les conditions de voyage ont également joué un sale tour à la délégation congolaise. Les karatékas qui espéraient mieux n'ont pas eu le temps nécessaire pour évacuer la fatigue du voyage. Ils ont eu toutes les difficultés à entamer la compétition.