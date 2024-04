Congo-Brazzaville: Inclusion numérique - Cent millions de dollars pour réaliser le PATN

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, et la représentante de la Banque mondiale (BM) au Congo, Louise Pierrette Mvono, ont fait, le week-end, le point à mi-parcours du Projet d'accélération pour la transformation numérique (PATN), financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par cette institution financière.

Le ministre et la représentante de la BM ont discuté de la mise en oeuvre du PATN en exécution depuis un an. Ce projet vise la réalisation physique de la transformation numérique du pays, l'un des secteurs stratégiques inscrits parmi les six piliers du Plan national du développement 2022-2026.

« Depuis une année, la Banque mondiale et le ministère en charge de l'Economie numérique exécutent l'une des grosses opérations, à savoir le Programme d'accélération pour la transformation numérique, d'une valeur de 100 millions de dollars américains. Il était important que nous nous rencontrions pour nous assurer que les activités que nous menons nous permettront d'atteindre les objectifs. Il s'agit de l'incubation nationale en construction qui permettra de réduire la fracture numérique et d'augmenter l'accès aux services internet », a expliqué Louise Pierrette Mvono.

Saluant la mise en oeuvre du PATN, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a souligné que le second volet du projet consistera en la construction d'un grand édifice qui servira d'incubateur pour les jeunes amoureux du numérique et des technologies innovantes.

« Le PATN est un grand projet qui vise la construction d'un incubateur national. Il s'agit d'une sorte d'amphithéâtre qui sera construit dans lequel les jeunes, surtout les filles, viendront s'offrir gratuitement des services internet haut débit. Le projet sera lancé dans les prochains mois pour être inauguré avant la fin de cette année », a expliqué Léon Juste Ibombo.