Congo-Brazzaville: ARTs de la scène - Le collectif ARTs plume égaye les enfants de Pointe-Noire

Une session slam a été animée le 30 mars au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard par le collectif Arts plume, réunissant les enfants de plusieurs horizons venus partager leur amour du slam et des autres arts de la scène.

Pendant plus d'une heure, les enfants issus de plusieurs établissements scolaires de la ville ont presté en slam, chant et théâtre, bravant la peur et le stress. Nombreux se sont exprimés en déclamant des textes prônant l'amour, la paix, le vivre-ensemble, la préservation de l'environnement, etc. Des textes entrecoupés des mises en scène théâtralisées magistralement exécutées en compagnie de Patrik Kingué, Splendeur Sonia Nsika Mackanda, les formateurs du collectif.

« Notre but est d'apprendre à la jeunesse de prendre conscience en elle, de s'écarter des comportements déviants et de travailler d'arrache-pied pour être à l'avenir des citoyens modèles et dignes », a dit Patrik Kingué, secrétaire national du collectif Arts plume. « Nous voulons aussi donner à la jeunesse la possibilité de s'émanciper, de se découvrir et d'extérioriser son talent à travers les disciplines d'arts que nous leur enseignons », a-t-il poursuivi. L'initiative a été favorablemnt appréciée par plusieurs enfants et parents, promettant d'y participer à nouveau avec plaisir.

En félicitant les enfants pour leur prestation réussie, Daniel Bongo Bouiti, directeur du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, a demandé au collectif Arts plume de continuer à partager son savoir faire aux enfants en les initiant an slam et aussi dans l'écriture des textes pour en faire à la longue des talentueux écrivains, à l'instar de Jean-Baptiste Tati Loutard, dont le Centre porte le prestigieux nom grâce à son talent indéniable comme homme de lettres, écrivain et poète de renom.

%

Il a ensuite demandé aux enfants et parents de fréquenter le Centre où se déroulent plusieurs activités aussi bien culturelles que sportives mais aussi des formations scolaires et académiques. Signalons que le collectif Arts plume, créé en 2016, existe aussi bien à Pointe-Noire, Brazzaville, Nkayi que Dolisie. Il est un centre de formation en art oratoire et de la scène (slam, rap, théâtre, comédie, etc.).