Afrique Centrale: Marché financier - Le Gabon mise sur les investisseurs congolais pour lever 854 milliards FCFA

La stratégie des émissions des titres du Trésor du Gabon a été présentée, le 30 mars à Brazzaville, aux investisseurs congolais, notamment des banquiers. L'emprunt de 854 milliards FCFA devrait permettre à l'État gabonais de financer le Plan national de développement pour la transition, principalement d'investir dans les infrastructures et les projets sociaux.

Le marché des titres publics du Gabon se solidifie, en témoigne le programme prévisionnel des émissions de cette année en hausse de 8 % par rapport au montant de 794 milliards FCFA recherché en 2023. D'après le directeur général de la Comptabilité et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui, le gouvernement gabonais compte lever 424 milliards FCFA sur les Bons du trésor assimilables (BTA) d'une maturité de treize à cinquante-deux semaines contre 430 milliards FCFA sous forme d'Obligations du Trésor assimilables(OTA) d'une maturité de plus d'une année.

Le calendrier indicatif des émissions des titres publics a prévu au premier trimestre 2024 de nombreuses activités pour la direction générale de la Comptabilité et du Trésor, y compris celle de la dette. Au total, un emprunt de 213,5 milliards FCFA est recherché, précisément 103 milliards FCFA en BTA et 115 milliards FCFA en OTA. A la même période, a détaillé Luther Steeven Abouna Yangui, les émissions d'obligations sont faites sur des maturités longues allant de quatre à sept ans pour des taux d'intérêt qui varient entre 5,75 % et 7,25 %.

%

Les autorités de la Transition au Gabon s'engagent, à travers la stratégie annuelle 2024, à assurer un endettement saint, préférant miser sur les valeurs mobilières du Trésor plutôt que sur les marchés financiers internationaux dont les taux d'intérêts sont plus volatiles. A cela il faut ajouter le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) qui offre de nombreux avantages, avec un taux concessionnel, des termes plus longs sans risque de change.

La délégation conduite par le ministre gabonais des Comptes publics, Charles Mba, mène une opération prospective et de séduction au sein de la sous-région. « Les investisseurs, notamment congolais, sont les plus grands connaisseurs de ce marché financier, puisqu'ils sont les premiers intervenants. Jusqu'à présent, ils nous ont accompagnés dans les 6500 milliards FCFA que nous avons levés au cours des dix dernières années, je souhaite qu'ils continuent de faire confiance à la République gabonaise, à la signature du pays. Jusqu'à présent, ça marche toujours bien. Restons ensemble », a lancé le ministre.

Avant la rencontre avec les investisseurs congolais à Brazzaville, deux jours plus tôt, la délégation s'est entretenue avec les opérateurs économiques camerounais à Douala, pour leur présenter les différentes opportunités qu'offre le marché des valeurs du Trésor et les inciter à constituer plus d'épargnes. Le montant recherché est inscrit au budget 2024 du pays avec de garantie de remboursement, a assuré Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, le directeur général de la dette.

Institué depuis 2008 par les autorités de la Cémac, le marché des titres publics constitue l'une des principales sources de financement des pays de la sous-région. A ce jour, le Gabon a levé près de 6500 milliards FCFA, soit 4453 milliards au titre des BTA et 2 009 milliards FCFA au titre des OTA.