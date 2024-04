Algérie: Le président de l'APN reçoit l'ambassadeur de Cuba en Algérie

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, M. Armando Vergara Bueno, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de l'audience, le président de l'APN "s'est félicité des relations privilégiées et historiques entre les deux pays et de leurs positions honorables ayant contribué à la consolidation et à la dynamisation des relations entre les deux Etats et les deux peuples et donné lieu à une coopération privilégiée dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé", souhaitant "voir le partenariat s'étendre à d'autres domaines", selon la même source.

A cette occasion, M. Boughali a appelé à "renforcer les relations entre les institutions législatives des deux pays" et à "donner un nouvel élan à l'amitié parlementaire, d'autant que l'Algérie et Cuba ont des positions convergentes sur de nombreuses questions internationales", a-t-il dit.

Dans le même sillage, le président de l'APN a affirmé que les positions de l'Algérie "demeurent constantes à l'égard des causes justes dans le monde", des positions reposant sur "le respect des traités internationaux et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats", a-t-il ajouté, rappelant à cet égard "sa rencontre avec la délégation cubaine lors des travaux de la 148e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP)".

%

Les deux parties ont en outre évoqué "l'importance que revêt la coopération parlementaire dans le renforcement des liens existant entre les deux pays", réaffirmant leur "volonté d'établir un dialogue et des contacts permanents, dans le cadre des groupes parlementaires d'amitié installés par les Parlements algérien et cubain, et de coordonner leurs positions dans les fora parlementaires internationaux au service des intérêts communs des deux peuples amis".

De son côté, l'ambassadeur cubain s'est dit "fier de la période qu'il a passée en Algérie en tant que représentant de son pays", saluant, par là même, "le soutien qui lui a été manifesté durant sa mission d'ambassadeur en Algérie".

Il s'est également "félicité des relations privilégiées entre les deux pays amis et des positions constantes et historiques de l'Algérie envers Cuba, notamment en ce qui concerne l'embargo économique imposé à son pays", affirmant que les relations algéro-cubaines sont "profondes et pérennes et demeureront une source de fierté pour l'Etat et le peuple cubains".

A noter que la rencontre s'est déroulée en présence du vice-président de l'APN, M. Guesri Messaoud, et du président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Cuba, M. Feitas Benlakehal.