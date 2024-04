Cote d'Ivoire: Éléphants/ Concurrence - Ces titulaires menacés

Une grande mue se prépare chez les Éléphants de Côte d'Ivoire après la Can 2023 et les deux matchs amicaux du mois de mars qui se sont soldés par un match nul contre le Bénin (2-2) et une victoire historique contre l'Uruguay (2-1).

Confirmé au poste de sélectionneur où il assurait l'intérim depuis le deuxième tour de la Can, Emerse Faé va bâtir une équipe à partir de ses propres choix.

La liste des 27 de la Can portant la griffe de l'entraîneur français Jean Louis Gasset. Un nouveau départ avec certainement l'entrée en lice de jeunes talents qui frappent à la porte de la sélection.

Comme il l'avait lui-même précisé avant ce regroupement du mois de mars, Faé entendait profiter pour faire le point sur les intentions et la volonté des uns et des autres de poursuivre l'aventure.

Pour l'instant, seul Max-Alain Gradel a officiellement tiré sa révérence. D'autres pourraient suivre volontairement ou pourraient être contraints, vue la forte concurrence qui s'annonce à tous les postes.

Gardiens de but

On a l'habitude de le dire, pour gagner une grande compétition, il faut un grand gardien de but. Les Éléphants l'ont démontré avec Alain Gouaméné en 1992.

En 2015, l'un des héros du deuxième sacre des Éléphants a été Copa Barry et, en 2023, Yahia Fofana a dû réaliser quelques prouesses pour amener la sélection sur le toit du continent pour la 3e fois.

%

Le portier d'Angers a, certes, du talent mais manque d'expérience. Faé et son staff devraient donc se montrer prudents.

Les futures échéances (éliminatoires du Mondial et de la Can) sont proches et il urge de poursuivre la prospection dans ce sens. Les n°2 et n°3 actuels de la sélection ne semblent pas avoir la cote, et du côté des binationaux, aucun portier aguerri n'émerge.

Certains penchent pour le retour d'un vieux routier, Sylvain Gbohouo, qui fait son petit bonhomme de chemin dans le championnat local avec le Stade. Une option qui divise mais qu'on ne devrait pas non plus balayer du revers de la main.

Des cadres menacés en défense

La défense également, le mois de juin sera très attendu. Un secteur qui a été marqué par son instabilité depuis la Can 2023. Dans l'axe central, si Ndicka n'a pas trop souffert de la concurrence en disputant tous les matchs de la compétition, les autres n'ont pas eu le même privilège.

Plusieurs joueurs se sont succédé dans l'axe central de la défense ivoirienne aux côtés du défenseur de l'As Roma pour constituer cette paire.

Pour l'instant, Odilon Kossounou, Willy Boly, Ousmane Diomandé et désormais Emmanuel Agbadou sont en concurrence pour créer le meilleur équilibre dans cette zone défensive. Des joueurs qui ont chacun leurs spécificités. Plusieurs paramètres entreront en ligne de compte pour les choix.

Entre autres, la complémentarité, la qualité de relance, la discipline tactique et surtout la capacité à lire aisément les schémas offensifs adverses.

Sur les côtés, la bataille semble plus ouverte pour le poste de titulaire. Particulièrement sur l'aile droite.

Le capitaine Serge Aurier et Wilfried Singo, le défenseur de Monaco, se sont presque partagé le poste lors de la Can 2023. A la faveur des matchs du dernier regroupement, Emerse Faé a ouvert le poste à un espoir, Guéla Doué. L'absence de Serge Aurier a largement profité à ses concurrents. Wilfried Singo a convaincu et séduit de nombreux sportifs qui estiment qu'il mérite d'être le numéro un à ce poste.

Un latéral qui, en plus des tâches défensives, est d'un apport très appréciable en phase offensive. Il a multiplié les centres sur le flanc droit de l'équipe dont certains ont été décisifs. Un joueur qui monte en puissance en club et qui le confirme bien en sélection.

Les Ivoiriens ont également découvert Guéla Doué.

Un binational qui a saisi sa chance dès ses premiers pas en offrant une victoire historique à la Côte d'Ivoire, d'un geste splendide. Une performance qui lui a permis d'intégrer un groupe truffé de talents. A ce poste, d'autres éléments frappent également à la porte et non des moindres.

Pour ce regroupement, l'entraîneur des Éléphants avait opté, au départ comme doublure de Wilfried Singo, Diarra Ousmane Zanetti, le capitaine de Zoman Fc. Ce dernier a manqué le rendez-vous pour des raisons administratives.

Le staff des Éléphants garde également un œil sur Yao Kouassi Attohoula qui évolue chez les Young Africans de Tanzanie. « C'est un joueur qu'on suit et qu'on connaît déjà pour avoir participé à un regroupement », avait déclaré Emerse Faé à son sujet.

L'expérience et le statut du capitaine Serge Aurier lui suffiront-ils pour conserver un poste de titulaire à droite ?

Réponse dès le mois de juin prochain.

A gauche, Ghislain Konan avait comme doublure pendant la Can Diallo Ismael Chester. Le joueur de Hadjuk Split a été préféré à Hassan Kamara, essayé également à ce poste avant la Can. Ancien capitaine des Éléphants espoirs, Diallo Ismaël s'est contenté d'être une simple doublure de Konan, sans véritablement l'inquiéter.

Mais les choses pourraient bien changer dans les mois qui suivent avec la découverte de Clément Akpa. Le joueur d'Auxerre a épaté tout le monde lors du match amical des Éléphants espoirs contre la France.

Il a de la vivacité, il est technique et défend bien. Des qualités pour rivaliser avec l'homme fort du moment à ce poste.

Rien n'est encore joué au milieu

Ce n'est un secret pour personne, la Côte d'Ivoire possède l'un des meilleurs milieux de terrain du continent par ses individualités. Franck Kessié, Seko Fofana, Seri Jean Michael et Sangaré Ibrahim les plus réguliers de ce secteur ont évolué ou évoluent dans de grands clubs en Europe.

Cependant, l'on reste sur sa faim parfois dans leur prestation d'ensemble. Certains parlent d'apporter du sang neuf avec des joueurs qui évoluent dans un style plus adapté aux nouvelles exigences de ce poste. Un secteur où la Côte d'Ivoire regorge d'éléments talentueux qui n'attendent qu'on leur fasse confiance. Amani Lazare a eu sa chance, d'autres sont impatients.

L'équipe espoir constitue le réservoir n°1. Mais d'autres joueurs également, absents à la Can, méritent d'évoluer dans ce secteur. C'est le cas d'Hamed Traoré Junior, le milieu de Naples. C'était d'ailleurs le coup de coeur de Jean Louis Gasset qui malheureusement avait été contraint de se passer de lui pour la Can à cause des problèmes de santé. Tout est désormais rentré dans l'ordre et l'ancien de Bournemouth est plus que jamais un candidat sérieux pour une place dans l'entre -jeu des Pachydermes ivoiriens. Tout comme son frère cadet, Amad Traoré (Manchester United), qui n'attend que son heure. A ces joueurs, il faut ajouter Dorgelès Maho, cet espoir qui a séduit contre la France. Du beau monde donc pour accentuer la concurrence et peut-être bousculer la hiérarchie actuelle.

Mohamed Bamba, Datro, Benie Traoré et Abdoulaye Traoré s'impatientent en attaque

Dans le secteur offensif également, le mois de juin risque de faire grincer des dents pour certains cadres au regard des talents qui frappent à la porte de l'équipe. Des joueurs qui continuent de faire parler d'eux dans leur club en attendant l'appel du sélectionneur. L'intégration réussie des jeunes tels que Simon Adingra et Oumar Diakité donne des idées à Emerse Faé. Il n'est donc pas à exclure que des joueurs comme Mohamed Bamba, Datro Fofana, Benie Traoré contribuent fortement au retrait de certains cadres qui, de l'avis de nombreux supporters, ont du mal à convaincre. D'ici juin, il y a encore du temps et beaucoup de choses peuvent se passer en faveur des actuels titulaires ou de leurs concurrents. Le dernier mot revient cependant à l'encadrement technique qui, dans ses choix, est guidé également par ses besoins .