Ile Maurice: Les skaters en pré-compétition en attendant juin

Les skaters mauriciens se préparent pour la première édition du Red Bull Road Gap. Les phases de qualifications sont prévues pour juin et octobre 2024, avec des dizaines de skaters, avant la finale en décembre. Les inscriptions seront bientôt ouvertes en ligne. Cette compétition est ouverte à tous les genres, à partir de 16 ans.

De nombreux participants potentiels étaient en action sur le parking de Tribeca Mall pour des essais et des tests, à l'initiative des organisateurs. Le Red Bull Road Gap se déroule selon une formule simple mais pleine de défis. Chaque concurrent doit faire un saut à skate sur une distance délimitée par deux petits tremplins : l'un pour décoller et l'autre pour la réception. Les meilleures performances sont celles pendant lesquelles les skaters font les tricks les plus spectaculaires et sont capables d'atterrir sans faire de chute. A chaque tour de qualification, la distance entre les tremplins augmente, ce qui rend le franchissement plus difficile, mais permet de faire des tricks plus spectaculaires sans pour autant être strictement jugé.

La première phase de qualifications aura lieu au Plaza pendant la troisième semaine de juin. Un deuxième événement qualificatif est prévu en octobre, dans la région nord de l'île, et la finale en décembre dans le centre de l'île. Les prix sont de Rs 15 000, Rs 10 000 et Rs 5 000 respectivement pour les trois premiers concurrents du classement de la finale.

Les autres passionnés de skate peuvent aussi participer. Ils pourront faire des vidéos de saut en skate tout au long de l'année et les publier tout en taguant «Red Bull Mauritius» sur Instagram. Celui ou celle qui remportera le plus de likes et de views jusqu'en décembre remportera un prix - après vérification de l'authenticité des vidéos par des juges.