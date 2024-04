Ile Maurice: Football - Golden Stars organise la Mamade Elahee Memorial Cup le 21 avril

Nouveau partenariat pour Golden Stars FC dont les maillots seront désormais sponsorisés par The One Clinic. «C'est un grand plaisir et un honneur de donner un coup de pouce aux footballeurs de Golden Stars. Beaucoup de grands joueurs ont fait honneur au pays dans le passé et c'est juste de les aider à continuer à pratiquer le sport favori des Mauriciens», déclare Yuna Dargaye Aubdoollah, directrice de The One Clinic.

Concernant les prochaines activités des vétérans de Golden Stars, une Memorial Cup est prévue le 21 avril, au stade George V, à Curepipe, afin de rendre hommage à Mamade Elahee, pour l'ensemble de son oeuvre. Au programme, un mini-tournoi et des matches de 15 minutes entre quatre équipes : Scouts Club, Cadets Club, St-Joseph Legends et Golden Stars FC.

Le docteur Yazid Abdool Karim et la fille de Yuna Dargaye Aubdoollah présentant les nouveaux maillots de Golden Stars, sponsorisés par The One Clinic.

«C'était important d'honorer la mémoire de Mamade Elahee pour tout ce qu'il a fait pour notre football. Il était MBE, MSK, il a été un grand joueur, a évolué en sélection nationale, et a coaché la sélection à la fameuse CAN 74, mais a aussi été champion avec les Muslim Scouts en 1976 et entraîné plusieurs équipes», rappelle Ameen Dilloo, président de Golden Stars. «Pour moi, Mamade Elahee est le plus grand entraîneur qu'on ait eu depuis l'indépendance, il a fait avancer notre football, c'était quelqu'un de très calme et très professionnel, j'ai pu suivre ses entraînements quand je jouais pour les Sharks. Merci au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des Loisirs et au gouvernement pour l'aide apportée dans ce projet», ajoute-t-il