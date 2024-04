Sénégal: Entrepreneur, designer, footballeur - Habib Babacar Ladiane, la créativité et l'audace en bandoulière

Il est établi à Huesca, en Espagne, depuis une quinzaine d'années. Mais Habib Babacar Ladiane n'en oublie pour autant pas ses origines. Entrepreneur, styliste, designer, footballeur, il ambitionne d'aider la jeunesse de son pays à avoir d'autres perspectives que de braver la mer. Après un investissement dans la mode avec sa propre marque et le cosmétique, mais aussi dans le football à travers la création d'une académie, le jeune entrepreneur veut, aujourd'hui, créer un pont entre Huesca et Dakar.

À Huesca, en Espagne, son nom est bien connu. Non pas parce qu'il a été footballeur (il a évolué en catégorie semi-professionnelle à Sd Huesca), mais parce qu'il s'est fait un nom dans le monde du stylisme et de la mode. Une passion qu'il nourrit et entretient depuis son enfance. Très créatif et entreprenant, Habib Babacar Ladiane, devenu un modèle pour la marque Nike, lance, en janvier 2021, sa propre marque de vêtements « Enaidal », qui est une déformation de son nom de famille. Formé en commerce et à la gestion d'entreprise, le jeune sénégalais, qui a des idées plein la tête, voit grand. « Je suis une personne créative et entreprenante et je suis toujours mon instinct », soutient-il.

Avec des tissus provenant du Sénégal, de la Turquie, des États-Unis et d'Espagne, il a conçu plus de trois cents unités de survêtements, tee-shirts, sweat-shirts et chemises ethniques. « Il s'agit, pour l'instant, de vêtements sportifs et « casual », mais je ne veux pas me limiter à un seul type de vêtements. J'ai un goût pour la qualité et la diversité et j'aime la variété. C'est pour cette raison que je veux que chacun trouve son compte dans ce que je fais », fait savoir l'entrepreneur. Cette première collection est déjà vendue et Habib en annonce une deuxième. Celle-ci, promet-il, sera présentée lors d'une fashion week, à Huesca. Cet évènement sera une occasion de refléter le multiculturalisme avec la participation de stylistes sénégalais.

Après le textile, le jeune entrepreneur sénégalais a élargi, cette année 2024, sa gamme commerciale avec la ligne « Enaidal Cosmetics & Parfums ». Il a, aujourd'hui, mis en place un site web (enaidalcosmetics.com) qui lui permet d'étendre son activité avec divers produits de soins personnels : crème pour le corps, le visage, savon, parfum, maquillage...

Aujourd'hui, Habib Babacar Ladiane travaille avec de Petites et moyennes entreprises (Pme) qui commandent ses produits, sans compter les magasins qui lui demandent des références personnalisées. « J'ai créé ces deux filiales pour donner du travail aux jeunes. C'est la raison pour laquelle on a diversifié nos domaines d'activités. Les bénéfices tirés de ces entreprises permettront de financer le projet Huesca Dakar et son volet sport et études. C'est ce qui nous a le plus motivé à nous lancer dans ces différentes activités », indique-t-il.

Arrivé à Huesca, il y a une quinzaine d'années, attiré par le football, Habib Babacar Ladiane combine son activité de designer et de commerce avec son projet sportif Huesca Dakar. Cette académie accorde une place de choix à la préparation à ses pensionnaires à la haute compétition tout en leur assurant un niveau d'éducation convenable qui leur permettra d'avoir une alternative. Le centre de formation, basé à Sébikotane, a une vocation sportive et éducative. Son objectif est d'attirer de jeunes talents sénégalais pour leur offrir la chance d'intégrer plus tard la Sociedad Deportiva Huesca et d'autres clubs espagnols.

« Nous sommes ouverts à tout le monde. Même les autres clubs espagnols peuvent faire appel à nous en cas de besoin pour recruter des talents, même si, pour le moment, on ne travaille qu'avec Huesca », note-t-il. Une première phase de test a déjà été effectuée, selon Habib Ladiane, et un camp de vacances organisé ; ce qui a permis de détecter des talents qui ont été intégrés. Le centre compte, à en croire M. Ladiane, changer de méthodologie et décentraliser ses camps de vacances en les organisant chaque année au Sénégal (Saly) et en Espagne (Huesca).

Aujourd'hui, Habib est en train de réaliser un documentaire sur Huesca et son environnement (Huesca en su entorno), en collaboration avec le Patronat municipal des Sports de Huesca, le club SD Huesca, l'Office du Tourisme et la Chambre de commerce de Huesca, Podo Activa, entre autres. À travers ce film, il veut « faire un marketing territorial » et « créer un pont » entre Huesca et Dakar pour permettre aux deux villes de nouer des relations, des partenariats et de réaliser des échanges culturels, sportifs et dans bien d'autres domaines comme le tourisme également.

Les organisations commerciales et les chambres de commerce, pense-t-il, peuvent profiter des opportunités offertes par les deux marchés et nouer des partenariats fructueux. De même, fait-il savoir, son projet, promu par Huesca, permettrait également des échanges sportifs. « Ce sont les lignes directrices du projet, la philosophie et l'opportunité de Huesca Dakar de planter une initiative de développement », indique Ladiane qui, comme beaucoup de patriotes, ne pense pas à ce que leur pays peut faire pour eux, mais ce qu'eux pourraient faire pour leur pays. Aux jeunes, il invite à ne pas avoir peur d'entreprendre, car, fait-il remarquer, « il n'y a pas d'échec quand on apprend ».