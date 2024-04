Congo-Brazzaville: Patrimoine - La galerie musée Makouiza lance son projet

La galerie musée Makouiza a lancé officiellement le projet « Contribution au progrès de la reconnaissance et la recherche sur les oeuvres d'arts antiques », le 30 mars, en présence de Marcel Ipari, directeur du musée national; Jean-Jacques Mboungou, directeur départemental du patrimoine et archives du Niari et de plusieurs invités.

Le projet est soutenu par la plateforme Tudumukaanu (Prenez de l'envol), par le biais de l'Espace culturel Yaro de Loandjili, et financé par l'Union européenne. Il prévoit l'organisation jusqu'en novembre prochain par la galerie musée Makouiza de plusieurs activités en vue de sa structuration, son développement et son rayonnement. « Ce projet s'inscrit dans le but de lever les préjugés que se fait parfois le public des œuvres d'art considérées par certains comme des biens maléfiques appartenant au diable mais aussi va faire bénéficier au personnel du musée des outils nécessaires à la bonne gestion de leur tâche », a dit Dilov Faouzikam Banzouzi, directrice générale de la galerie musée Makouiza. « Le musée permet aux générations futures de mieux comprendre et d'apprécier la richesse et la diversité d'un patrimoine », a-t-il ajouté.

En rappelant les objectifs de la plateforme Tudumukaanu, Guy Narcisse Goma Makanga, représentant le directeur de l'Espace culturel Yaro, a insisté sur la gestion efficiente des fonds alloués pour mener à bien le projet. C'est ce qui va justifier la confiance vis-à-vis des partenaires, a-t-il martelé.

Selon Jean-Jacques Mboungou, directeur départemental du patrimoine et des archives du Niari, « la conservation du patrimoine qui assure la valeur ainsi que la souveraineté d'un peuple est un devoir indispensable pour notre nation. A l'issue de ce programme, la galerie musée Makouiza va s'inscrire dans le registre des musées de référence de l'Afrique centrale ».

Pour Marcel Ipari, directeur du musée national, le musée c'est la mémoire d'un peuple, le terroir d'une civilisation. Il constitue une institution nécessaire voire vitale pour la culture d'un pays. La galerie musée Makouiza a été créée par Félix Makouiza, antiquaire et passionné des objets d'art, disparu il y a deux ans. Pendant cinquante-deux ans, il a consacré l'essentiel de sa vie en collectionnant les objets d'art au nombre de 3000 allant des masques, statuettes, objets artistiques et culturels, tous fruits du génie créateur de la population.

Notons que le séminaire de renforcement des capacités qui a lieu du 1er au 11 avril est la première activité du projet « Contribution au progrès de la reconnaissance et la recherche sur les oeuvres antiques ». Les principaux animateurs sont Marcel Ipari et Jean Jacques Mboungou.

Les autres activités prévues jusqu'en novembre prochain sont, entre autres, l'inventaire et la documentation des collections du musée, la réalisation du catalogue du misée, la médiation culturelle,...