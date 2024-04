Ile Maurice: SBM Holdings Ltd rehausse ses bénéfices à Rs 4,3 milliards

SBM Holdings poursuit sa trajectoire de croissance avec des bénéfices de Rs 4,3 milliards pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023, une hausse de 18,7 % par rapport à la même période en 2022. Fort de ces résultats financiers, le groupe a décidé de doubler le paiement des dividendes à ses actionnaires, passant de 20 à 40 sous par action.

En ligne avec la hausse de 18,7 % de la profitabilité, le rendement des capitaux propres moyens a atteint 14,7 %, reflétant, selon la direction du groupe, «les diverses initiatives stratégiques mises en place au cours de ces dernières années, mais aussi et surtout, la solidité retrouvée de l'institution». Le bilan financier du groupe bancaire montre aussi que le résultat d'exploitation a augmenté de 14,5 % pour atteindre Rs 15,6 milliards durant l'année financière 2023, soutenu par une hausse de 19,3 % des revenus nets d'intérêts. Quant aux revenus du groupe, ils ont été portés par une hausse de 6,7 % des produits nets de commissions. Pour ce qui est des prêts et avances bruts à la clientèle particulière, le montant s'élevait à Rs 157,8 milliards au 31 décembre 2023, tandis que les dépôts des clients ont atteint Rs 290,6 milliards.

Par ailleurs, SBM Holdings a maintenu des ratios financiers sains, lui permettant de soutenir ses ambitions de croissance sur le court et le moyen terme. Ainsi, durant l'année financière 2023, le groupe a enregistré des améliorations de ses ratios de pertes brutes et nettes qui ont baissé pour atteindre 6,9 % et 2,1 %, respectivement, comparé à 8,9 % et 2,8 % en 2022. Aussi, on relève que les fonds propres du groupe s'élevaient à Rs 36,7 milliards au 31 décembre 2023, ce qui représente un ratio d'adéquation des fonds propres de 20,5 %, largement supérieur aux ratios prudentiels locaux et internationaux.

Commentant la performance financière du groupe, son chairman, Sattar Hajee Abdoula, explique que «l'amélioration significative de ces résultats est le fruit des efforts continus de repositionnement stratégique entamés dès 2020 par le holding visant à renforcer son dispositif de gestion des risques, améliorer son efficacité opérationnelle, et repositionner ses différentes activités bancaires et non bancaires dans un environnement des plus concurrentiels». D'ajouter que le groupe reste déterminé à poursuivre son plan de croissance à Maurice et dans les pays où il est présent, tout en bénéficiant du soutien de ses employés et de toutes ses parties prenantes. «Nous voulons renforcer davantage nos capacités internes, ce qui nous aidera à affronter les défis auxquels fait face notre industrie, tout en ayant pour objectif de créer de la valeur pour répondre, de manière soutenue, aux attentes de nos actionnaires, partenaires et autres parties prenantes.»

À noter que les résultats du groupe SBM ont été principalement portés par la croissance de 31,1 % du bénéfice net réalisé par la SBM Bank (Mauritius) Ltd. En effet, celle-ci a poursuivi sa dynamique de croissance au cours de l'exercice 2023, soutenue par des initiatives stratégiques prudentes et ciblées. La banque a ainsi renforcé sa solidité financière à différents niveaux et a consolidé sa position comme un acteur clé au sein du secteur financier mauricien.