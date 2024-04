Congo-Brazzaville: Défi de la sape - Nino Valenté remporte la deuxième édition

Le sapeur Nino Valenté dit l'homme des pièces rares a remporté, le 30 mars à Brazzaville, la deuxième édition de la compétition de démonstration et d'exhibition vestimentaire dénommée "Défi de la sape".

Devant un public hétérogène acquis aux valeurs de la sapologie ainsi que des autorités administratives dont les maires de Bacongo, Bernard Batantou, et de Ouenzé, Marcel Ganongo, les quatre finalistes ont démontré leur savoir-faire en matière d'habillement. Après plusieurs mois de la compétition qui a mis aux prises plus d'une vingtaine de sapeurs issus de la capitale mondiale de la sape (Brazzaville), les gagnants ont été récompensés à l'espace Bolingo où s'est déroulée la finale.

Les finalistes, à savoir MG de la sape (l'homme des couleurs difficile), Nino Valenté (le patron des pièces rares) Mr le Maire de la sape puis, la seule femme (Bifouma internationale, ont eu droit à quatre minutes d'exhibition lors des trois sorties prévues. Avec différentes tenues, ils ont, durant leurs passages, défendu leurs styles vestimentaires, leurs techniques et leurs démarches.

Au finish, c'est Nino Valenté qui a séduit le jury et le public. Il a reçu une enveloppe de 2 000 000 FCFA. Le deuxième, Monsieurr le maire, a empoché la somme de 1 000 000 F CFA tandis que la troisième, en l'occurence Bifouma, a reçu 500 000 F CFA. Le dernier s'est contenté d'une enveloppe de 300 000 FCFA offere par le parrain de cette édition, Marcel Ganongo.

Le vainqueur a demandé aux « ngaillats » (ceux qui ne savent pas rimer les couleurs) de faire désormais attention. « Le secret, c'est l'application des normes de la sape. L'an passé; j'étais éliminé en quarts de finale et, aujourd'hui la classe, l'élégance et la beauté ont joué en ma faveur. L'iniative est louable car la sape est notre patrimoine. Les Congolais doivent en être fiers et travailler pour sa promotion », a indiqué Nino Valenté.

Au nom de l'organisateur de cette deuxième du "Défi de la sape", le responsable de la communication et marketing à DRTV, Bob Lokoli, a salué l'engagement des sapeurs et des responsables de cette chaîne qui ont milité activement à la réussite de cette édition. Il a, par la même occasion, invité les sponsors et partenaires à manifester leur intérêt aux côtés des initiatives qui valorisent la culture congolaise.

« L'objectif c'est promouvoir la sape car c'est un puissant vecteur de la divulgation de la culture congolaise. La sape touche plusieurs secteurs de la société. Aujourd'hui, les gagnants ont reçu des chèques et je pense qu'ils vont se lancer dans des activités économiques et créer des emplois », a-t-il déclaré.

Les passionnés de la mode, de l'allure, des tissus et de l'élégance, particulièrement les adeptes de la religion « Kintendé », tissu en français, ont loué cet événement qui est organisé par le groupe DRTV. Le rendez-vous est pris pour la troisième édition qui sera totalement ouverte aux autres départements du Congo.