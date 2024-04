Congo-Kinshasa: Littérature - Une oeuvre analyse les principaux aspects du conflit dans l'Est de la RDC

Présenté par les Prs Michel Bisa et Pierre Maurer, le 28 mars au siège de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) en présence de son représentat pays Manuel Wollschläger, l'ouvrage préfacé par le Prix Nobel Dr Denis Mukwege se penche sur les « dynamiques, enjeux et perspectives » des groupes armés en RDC.

Compilation des communications du colloque « Groupes armés et développement en RD Congo. Dynamiques, enjeux et perspectives » organisé à l'initiative du Dr Pierre Maurer, en septembre 2023, à Bukavu, l'ouvrage éponyme en dit long sur le sujet. La majorité des quinze chercheurs qui ont contribué à son écriture vit dans les Kivu et le tiers est issu de l'Université officielle de Bukavu.

Dévoilant la genèse du projet et son contexte, le Pr suisse l'a tenu pour une des rares productions scientifiques congolaises sérieuses sur le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Il aborde les différents aspects en toute neutralité et objectivité et, bien plus, son réalisme est surprenant. L'introduction de Groupes armés et développement en RD Congo, à lire à partir de la page 13, est écrite de sa main.

Auteur de l'article Pour une sociologie des groupes armés en RDC, pages 97 à 108, le Pr Michel Bisa a, lui, fait l'économie des trois parties du livre écrit en huit chapitres dont il expose les idées maîtresses. Il note, à cet effet, le recensement de 237 groupes armés dont 121 sont actifs au Nord-Kivu et 116 au Sud-Kivu cités en annexe. La première partie, en quatre chapitres, porte sur le « Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation » géré par la Monusco. Ici, le professeur a dénoncé « un business autour de ce programme », affirmant : « Ce sont les mêmes individus démobilisés qui sont remobilisés et re-démobilisés » pour bénéficier des 100 dollars offerts dans ces contrées appauvries par la guerre.

Un chaos organisé

Evoquant la seconde partie, le chercheur a mentionné deux chapitres dont le sien, soulignant à son propos : « Il fait à la fois la sociopolitique, la socio-anthropologie, la socio-économie et la socio démographie des groupes armés ». De son côté, le Pr Joël Baraka Akilimali revient sur les questions éthiques, parlant de la neutralité axiologique des chercheurs face aux groupes armés.

La troisième et dernière partie qui comporte les deux derniers chapitres, 7 et 8, s'étend sur la « Dynamique des groupes armés au Nord et au Sud-Kivu ». La conservation militarisée et mobilisation armée dans le parc Kahuzi-Biega constitue le propos du septième. Quatre chercheurs l'ont abordé, à savoir Romain Lwaboshi, Fergus Simpson, Yves Ikobo et Papy Mulume. Concentré sur le conflit dans la région de Béni et d'Irumu, le dernier chapitre du Pr Jean-Claude Kakule met un coup de projecteur sur « L'activisme des ADF (Forces démocratiques alliés) ». Un triste constat s'en dégage quant à leur réelle motivation comme l'a relevé le Pr Bisa : « Plus on étudie les ADF, moins on les comprend », poursuivant non sans consternation : « Chaque jour ils sont capables d'une violence inexpliquée rationnellement ».

Éditeur de Groupes armés et développement en RD Congo, la FES le destine à une distribution gratuite et en a offert des exemplaires à l'assistance du jour. Une version électronique est de même disponible pour une plus large diffusion. C'est donc à dessein qu'a observé le Pr Bisa, « l'écriture scientifique est attrayante, même passionnante, aisément accessible pour n'importe quel lecteur. Même un élève de l'école primaire peut lire ce livre ». Par ailleurs, a-t-i lpoursuivi, « les 168 ouvrages et articles cités dans les différentes bibliographies renvoient aussi bien aux textes les plus vieux qu'aux récentes productions scientifiques » sur la réalité des Kivu.

La nouvelle publication « restitue les dynamiques complexes de la naissance, du développement, du foisonnement, des morts et des résurrections perpétuelles des groupes armés qui pullulent et fragilisent le développement de la partie Est du Congo », a souligné encore le Pr Bisa. D'où tout l'intérêt à la lire afin de mieux comprendre la situation dramatique du pays et qui plus est, « l'aboutissement d'un long processus de fragilisation de l'Etat ». Car, de l'avis des auteurs, la RDC fait face à « un chaos organisé », avec la conviction qu'en 1994 a commencé « une guerre internationale programmée » contre elle.