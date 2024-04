Algérie: Installation des sous-commissions de la stratégie nationale de transparence, prévention et lutte contre la corruption

ALGER — Les cinq sous-commissions chargées du suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ont été installées lundi à Alger.

Présidant l'ouverture d'une Journée d'étude consacrée à l'installation de ces sous-commissions, la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Mme Salima Mousserati, a souligné que ces sous-commissions "constituent un maillon essentiel et un trait d'union entre les secteurs et institutions ciblés par la mise en oeuvre de la stratégie et la Commission nationale chargée du suivi de la stratégie nationale pour la période 2023-2027".

Ces sous-commissions, qui assurent le suivi des plans d'action annuels, comptent des personnes expérimentées dans les domaines pertinents, a précisé Mme Mousserati.

Elles peuvent aussi "faire appel aux expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions", a-t-elle ajouté.

La stratégie nationale de transparence et de lutte contre la corruption a été lancée officiellement, le 15 juillet 2023, sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, et la Commission nationale chargée du suivi de la mise en oeuvre de cette stratégie a, elle, été installée le 15 janvier 2024.

Cette Journée d'étude vise, selon la responsable, à "faire connaître les composantes des systèmes de suivi et d'évaluation qui seront prochainement automatisés, l'objectif étant de travailler selon des méthodologies scientifiques modernes favorisant la maîtrise des outils de mesure et la mise en place d'une base de données à même de permettre aux différents acteurs d'atteindre aisément les objectifs de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption".