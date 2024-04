Angola: La présidente de la FICR remercie le gouvernement angolais pour son soutien

Luanda — La présidente de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l'Américaine Kate Forbes, a exprimé lundi, à Luanda, sa gratitude à l'Exécutif angolais pour le soutien apporté à la Croix-Rouge angolaise (CVA, sigle en portugais).

La responsable s'exprimait à la presse au terme de l'audience que lui a accordée le Président de la République, qui a également permis d'évoquer les défis auxquels l'Angola est confronté, les mesures positives, ainsi que la question de l'insécurité alimentaire, causée par les catastrophes naturelles. , à savoir une sécheresse extrême.

Concernant le fait qu'elle a choisi l'Angola comme premier pays africain à visiter, Kate Forbes a souligné le travail réalisé par la CVA et les défis à relever, notamment en soutenant la population en termes d'insécurité alimentaire et de tous autres fléaux.

Pour ces aspects, a-t-elle ajouté, il était important de venir apporter un soutien institutionnel, ainsi que d'apporter un soutien à la CVA afin qu'elle puisse être sûre que la FICR est prête à la soutenir.

C'est la première fois qu'une entité de premier plan de la Fédération internationale de la Croix-Rouge se rend en Angola.

L'Américaine Kate Forbes a été élue présidente de la FICR, en décembre 2023, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue à Genève, et a placé l'Angola comme priorité dans son agenda de travail en Afrique.

Kate Forbes plaide pour une fédération plus inclusive et plus efficace pour soutenir les Sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en tant que réseau humanitaire mondial qui aide plus de 80 millions de personnes dans des situations de vulnérabilité et de danger.