Madagascar: PRIX DE LITTÉRATURE FRANCOPHONE - Les mots de la lauréate Roukiata Ouedraogo

Rideau sur la cérémonie de remise du Prix de littérature francophone, organisée et initiée pour la première fois par l'Alliance française de Mahajanga, le 23 mars. La lauréate Roukiata Ouedraogo a affiché un certain espoir sur l'avenir et la place de la littérature chez les jeunes de Mahajanga.

« Un prix littéraire décerné par des jeunes est toujours à la fois une reconnaissance de la qualité du travail accompli pour un auteur. Mais c'est toujours un signe d'espoir. On accuse tellement les jeunes aujourd'hui de ne plus savoir lire, de rester collés aux écrans de leur téléphone, incapables de tourner les pages d'un livre. Aujourd'hui, vous, les jeunes de Majunga, vous venez nous dire que vous savez encore à quoi servent les livres. Ils servent à s'instruire, oui, mais en rêvant, en voyageant, en vivant des émotions. N'est-ce pas la plus jolie manière d'apprendre ? Les livres servent aussi à communiquer, et notamment dans cette langue de partage qu'est le français. Je voudrais encore une fois remercier l'Alliance française, Christelle Lafaysse et son équipe, les lycées Sainte Jeanne d'Arc, Saint Gabriel, Philibert Tsiranana et Antanamalandy ainsi que la direction régionale de l'Éducation nationale, leurs professeurs et surtout leurs élèves qui ont choisi mon livre 'Du Miel Sous Les Galettes' pour le Prix littéraire francophone de Mahajanga », souligne la lauréate.

« Nous adressons notre infinie gratitude à la lauréate pour son livre 'Du miel sous les galettes', d'être venue jusqu'à Mahajanga, avec sa lumière, son talent, sa générosité, sa gaieté, son humour et tout ce qu'elle a partagé, donné, transmis. En particulier, aux élèves, aux étudiants de l'université de Mahajanga et au public, qui ont eu la chance de l'écouter et de la rencontrer pendant deux jours. Nos remerciements s'adressent également aux élèves des quatre lycées et à leurs professeurs encadreurs, ainsi qu'à l'ambassade de France à Madagascar et à Ressources Éducatives Madagascar. Rendez-vous à la prochaine deuxième édition», conclut la directrice de l'AFM, Christelle Lafaysse.

Roukiata Ouedraogo sera à Antsirabe cette semaine et dans la capitale jusqu'au 16 avril.