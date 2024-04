Algérie: Djamaâ El Djazaïr - Grande affluence des fidèles pour faire don de leur sang

Alger — La campagne de don de sang, organisée par l'Agence nationale du sang (ANS), en collaboration avec Djamaâ El Djazaïr, a enregistré une grande affluence des fidèles et des visiteurs de cet édifice religieux et civilisationnel, confirmant ainsi l'attachement de la société algérienne, toutes composantes confondues, aux valeurs de solidarité et d'entraide pendant le mois sacré, surtout lorsqu'il s'agit de sauver des vies.

Placée sous le slogan "Tous unis pour le don de sang en ce mois de partage", cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée maghrébine du don de sang, a connu une grande affluence des fidèles et des visiteurs de Djamaâ El Djazaïr venus de différentes wilayas, illustrant ainsi les plus belles images de solidarité enracinée dans la société algérienne, notamment pendant le mois sacré de Ramadhan, notamment lorsqu'il s'agit de sauver des vies qui ont un besoin en urgence de cette matière vitale.

De nombreux fidèles rencontrés par l'APS à Djamaâ El Djazaïr ont exprimé leur enthousiasme de participer à la campagne de don de sang organisée dans cet édifice religieux et civilisationnel.

A ce propos, M. Kamel, enseignant universitaire à Batna, a indiqué que le don de sang "permet de ressusciter les traditions d'entraide dans la société algérienne et contribue à sauver des vies", ainsi qu'à "renforcer les stocks de cette matière dans les banques de sang des hôpitaux pour parer à toute urgence".

Répondant à l'appel de solidarité, le personnel et les cadres de Djamaâ El Djazaïr, sous la supervision du recteur de Djamaâ El Djazair, Mohamed Mamoune El-Kacimi, veillent à "la réussite de l'opération, en encourageant les fidèles et les visiteurs de cet édifice religieux à faire don de leur sang", a déclaré à l'APS le sous-directeur de l'information et de la communication de Djamaâ El Djazaïr, M. Belkacem Adjadj.

Les imams de cet édifice religieux ont également "mobilisé et encouragé les fidèles à faire des dons à travers des cours religieux mettant en exergue les vertus de la solidarité et des bonnes actions pour sauver la vie d'autrui, tel que prôné par les préceptes de l'Islam et ses valeurs ancrées dans la société algérienne", a-t-il ajouté.

Djamaâ El Djazair a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour la "réussite" de cette campagne, notamment les médias et ses pages sur les réseaux sociaux pour promouvoir cette campagne humanitaire et de solidarité, a précisé le même responsable.

Pour leur part, les responsables de l'Agence nationale du sang (ANS) ont salué la "grande affluence" des fidèles pour faire don de leur sang à Djamaa El Djazair afin d'approvisionner les banques de sang durant le mois de Ramadhan, a indiqué le directeur de la communication de l'ANS, Dr Kerri Sofiane, qui a rappelé que Djamaa El Djazair a abrité deux campagnes les 22 et 30 mars, et s'apprête à abriter une troisième le 6 avril, à l'occasion du 27ème jour du mois de Ramadhan.