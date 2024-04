Madagascar: CONCERT - Poopy et Bodo illuminent le Palais des sports

Poopy et Bodo ont encore partagé la scène du Palais des sports dimanche. Une amitié dévenue une complicité artistique au fil du temps

Six ans après, Poopy et Bodo ont illuminé la scène du Palais des sports Mahamasina lors de la cinquième édition tant attendue du «Mifampitantana» ce dimanche 31 mars. Cet événement marquait non seulement le quarantième anniversaire de carrière de Poopy et le trente-cinquième de Bodo, mais également une célébration vibrante de leur complicité artistique. Devant 5 000 spectateurs éblouis, les deux divas ont offert plus de cinquante titres en duo et en solo, débutant par «Rehefa eo ianao», en passant par «Raha nofy» et bien d'autres encore. Leur présence scénique, rehaussée par des tenues de Sih Rakout et des décors magnifiques, a transcendé l'audience, symbolisant leur union indéfectible.

« Mifampitantana incarne l'essence même de l'amitié et de la complicité entre Poopy et Bodo. Malgré une absence de six ans due à des contraintes logistiques, nous avons réussi à raviver l'enthousiasme de nos spectateurs, y compris les nouvelles générations. Nous sommes comblés par l'affluence et la performance éblouissante de Poopy et Bodo », déclare Tantely Ralalarison, organisateur qui est le Live Prod.

Fusion artistique

L'invité surprise, Mahery, a ajouté une touche spéciale au concert en interprétant avec Poopy et Bodo un titre que Bodo avait autrefois chanté avec Bessa et Lola. Pour faire revivre le trio, Mahery a adopté la voix de Bessa, Bodo a interprété son propre rôle en laissant à Poopy, le rôle de Lola. Cette fusion artistique a enchanté le public jusqu'à la clôture du spectacle, à 19h30.

Pour ceux qui ont manqué cette édition spéciale du Mifampitantana, Njila et Poopy se produiront au Ccesca Antanimena le 1er mai, tandis que Poopy et Rija Ramanantoanina rejoindront Bodo le 5 mai, offrant ainsi une nouvelle chance de vivre la magie de cette amitié artistique.