Madagascar: JIUJITSU - CHAMPIONNAT NATIONAL NO-GI - Andy et Nofy sacrés en Absolute

Razzia de Checkmat. Le championnat de Madagascar sans kimono ou no-gi a été largement dominé par les combattants du club Checkmat samedi, au gymnase d'Ankorondrano. Celui-ci a été élu meilleur club du sommet national en engrangeant dix-sept titres, dont douze chez les garçons et cinq chez les filles.

Sans précédent, ce club a réalisé un doublé en raflant sans laisser de miette à l'open absolute, réservé aux finalistes par catégorie, sans distinction de poids ni grade. La finale a été une affaire entre combattants de Checkmat. Andy Rasamy Anoharana, champion des Middle Heavy Advanced (-85,5kg), s'impose contre son coéquipier Willy, sacré chez les Heavy Advanced -91,5kg. «Dans ma catégorie, j'ai gagné par forfait sur mes deux autres adversaires, Joël du Guerreros et Tsilavo de Free Fight. Tout allait bien. En absolute, j'ai pris ma revanche contre Tsinjo du One Tribe au premier combat, puis j'ai écarté Willy en finale», confie Andy.

Chez les filles, Nofy Chuk Hen Shun, championne des juvéniles U17, catégorie des -66,5kg, renverse Claudia de l'YBI, championne des Middle Heavy (-71kg). «La différence de poids n'est pas importante en jiujitsu. C'est plutôt la technique qui compte... Je me suis amusée avant la compétition en affirmant que mon objectif est le double Gold et je l'ai fait», se réjouit la championne, âgée seulement de 15 ans, mais qui compte déjà sept titres à son actif.

Premier test de sélection

L'intouchable et multiple champion, Zo Aina Randriamanga du Guerreros s'est contenté, cette fois, du titre en Master 1 et n'a pas participé à l'Absolute. Le club Guerreros se trouve en seconde position au tableau des médailles avec ses sept sacres, suivis à la troisième place ex-aEquo par One tribe et Esca qui ont arraché chacun trois titres. «Le niveau est de plus en plus élevé, chez les enfants comme chez les adultes», fait remarquer le directeur technique national, Rado Rasamy Anoharana.

«Ce championnat national fait partie des trois compétitions de présélection des huit représentants du pays, en vue du championnat du monde no-gi, du 26 au 30 juin à Abu Dhabi», souligne le président de la fédération, Johary Rakotozafy. Les deux autres compétitions de sélection sont le Grand Open de Madagascar ce mois d'avril, et le Grappling tournament en mai. Fifaliana du One Tribe, champion du Light advanced (-73,5kg) a été élu meilleur technicien et Nofy de Checkmat chez les filles. Le trophée chez les jeunes revient à Majuel de Chekmat. Ce sommet national no-gi a réuni cent cinquante-deux combattants issus des onze clubs de la capitale.