Madagascar: Motor Show - Une première expérience enrichissante

La première édition du Motor Show au Stade Barea Mahamasina a été un véritable succès ce week-end. Les organisateurs n'attendaient pas autant de visiteurs, mais la foule a afflué pour admirer les plus de 250 exposants.

Le parking du Stade Barea a été submergé de foule pendant deux jours. C'était un événement haut en couleurs, qui a séduit plus de 10 000 visiteurs dont la majorité étaient des jeunes. C'était un véritable festin visuel pour les amateurs de véhicules. Avec 150 véhicules, 30 motos de gamme et 100 voitures miniatures, il y avait de quoi satisfaire tous les passionnés. Les bijoux d'époque, tels que les voitures anciennes et les automobiles de collection, ont suscité l'admiration et la nostalgie chez les visiteurs. Leur charme intemporel a fait rêver les férus d'automobiles, tous liés par le même engouement pour ces voitures d'antan. Puisque les thèmes choisis ont été concentrés un peu plus sur « Fast and Furious», « James Bond », « Drag Racing », les voitures de luxe et inestimables ont vraiment fait rêver tout le monde. Les véhicules de prestige comme la Jeep Ranger et la Lamborghini, dont le design et le moteur sont hors du commun, ont fait saliver tous ceux qui sont passés devant. L'exposition du Motor Show a également été un régal pour les amateurs de voitures miniatures. Avec une centaine de modèles à différentes échelles et représentant toutes les marques, ces petites merveilles ont captivé le public. Que ce soit des répliques fidèles de voitures classiques ou des modèles contemporains réduits, chaque miniature a son charme unique.

%

Pour sauver une vie. « En effet, le Motor Show est bien plus qu'un simple événement divertissant. Il a également donné un rêve et motivé les jeunes dans leurs projets car toute chose peut être réalisable. Nous promettons déjà une deuxième édition encore beaucoup plus professionnelle », a fait savoir Tojo Ranaivo, président organisateur de l'événement. Le Motor Show a été un rassemblement festif et solidaire qui a marqué les esprits et soutenu une noble cause. Cet événement avait pour but d'apporter un soutien financier aux enfants malades, en particulier ceux atteints du cancer. En effet, les fonds récoltés seront destinés aux enfants malades de l'HJRA, de l'hôpital à Ambohimiandra et de l'hôpital des enfants à Tsaralàlana. En plus des voitures et motos exposées, l'événement a offert des démonstrations de skateboard, de vélo et de roller, ainsi que des spectacles de laser et des concerts live avec des artistes tels que Ga Ei et Lion Hill.