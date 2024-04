Madagascar: Imagerie médicale - Deux appareils à ultrasons pour le Pavillon Sainte Fleur

Le Pavillon Sainte Fleur (PSF) a réceptionné samedi dernier deux appareils ultrasons grâce à une collecte de fonds par le Rotary Club Le Réduit de l'île Maurice en partenariat avec le Rotary Club Antananarivo Ankorondrano. Ces deux appareils portables sont équipés d'un transducteur convexe pour l'imagerie. L'appareil échographie Apogée 1200 est muni de trois sondes : convexe, une deuxième sonde transvaginale et une troisième sonde. Dimensionnels à large empreinte et avec une fréquence centrale de 2,5 MHz à 7,5 MHz, ces appareils peuvent être utilisés pour des examens : pour l'obstétrique et la gynécologie, abdominale, vasculaire et musculosquelettique.

Ces machines sont tout à fait adaptées aux actes minutieux des médecins de cet établissement hospitalier dans le cadre de leurs consultations obstétriques, générales et gynécologiques notamment celles gratuites auprès des femmes vulnérables dans la capitale et les régions. « Ces appareils serviront également à dépister le cancer du sein et du col de l'utérus. Bien évidemment, nous allons sensibiliser et encourager les jeunes filles et les femmes à se faire dépister », selon Florence Ehrhart, présidente du Rotary Club Ankorondrano.