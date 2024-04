Congo-Brazzaville: Lorsque les sectes religieuses traumatisent la population !

La prolifération sur l'étendue du territoire national des sectes religieuses a un impact négatif au sein de la population. Ces sectes, au lieu de moraliser et de conscientiser leurs adeptes, sont passées maîtresses dans des prophéties de toute nature, prédisant toujours pour ces derniers un avenir incertain. Ce qui crée une grosse peur dans l'opinion.

Les prophéties tournent souvent autour des cas de sorcellerie, de faux mariages, de situations inconfortables, des échecs sociaux, ... Tout cela crée un trouble dans l'imaginaire collectif car, rares sont ces sectes religieuses qui rassurent actuellement. Ce sombre tableau, on ne le dira jamais assez, suscite des angoisses pouvant entraîner des pathologies psycho-somatiques dangereuses dans la population.

Ces révélations mensongères, disons-le, ont pour seul but de créer un traumatisme chez des adeptes qui doivent s'accrocher à ces sectes afin que l'horizon sombre révélé soit dissipé à travers des prières rémunératrices. Pour ces sectes plus il y a de fidèles, plus les paniers des offrandes se remplissent tout le temps. On a constaté cela lors de la période de confinement. Certains pasteurs ne sachant plus à quel saint se vouer pour se remplir les poches, se mettaient à harceler toute la journée des fidèles, faisant croire que quelque chose malheureux allait se passer dans leur vie et qu'il fallait vite des transferts d'argent afin qu'ils prient fort pour arrêter cela. Gros mensonge !

Ces sectes ont trouvé un moyen d'attirer de nouveaux fidèles qui doivent se faire bénir. Or, se faire bénir est synonyme pour elles d'abondance des offrandes afin de mieux « ligoter », semble-t-il, le diable qui cause du tort aux fidèles.

Si cette pratique continue crescendo, le risque est grand d'assujettir à jamais des fidèles désabusés. Arrêtez de traumatiser la population de la sorte !