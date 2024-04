Ile Maurice: One Moris se dit prêt pour les élections

Sur un poste Facebook, samedi, Sherry Singh explique d'abord son absence dernièrement de la scène politique en raison «d'un déluge d'attaques» dont il a fait l'objet. Pour ensuite déclarer qu'il est temps pour son parti One Moris de se préparer aux prochaines élections. Ce, alors que la drogue synthétique se répand, «même dans des régions où il n'y en avait jamais auparavant. Le coût de la vie frappe aussi les petites entreprises». La population, dit-il, a peur de tout, même du facteur qui vient livrer un colis. «Il y a des attaques systématiques et incessantes contre les opposants, de l'ingérence dans toutes les institutions et on modifie les lois pour empêcher le processus démocratique. D'autre part, on dévalise les caisses de l'État pour faire de l'autopromotion.» Il lance ainsi un appel à la population à se joindre à One Moris.

Bruneau Laurette a, de son côté, présenté One Moris comme une véritable alternative au gouvernement et à l'opposition. Il a rappelé que son combat, qui a débuté il y a trois ans, continuera pour un pays où la méritocratie et le mauricianisme primeront. Il a aussi annoncé qu'il sera candidat aux prochaines législatives sous la bannière de One Moris.