Tunisie: Gratuité des soins pour le personnel de la Santé - Des malentendus à l'origine d'un faux problème !

Tout postulant à des soins est tenu de s'inscrire et de fournir les coordonnées de ses cartes d'affilié au syndicat et à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) en vue de permettre à la direction de l'établissement hospitalier de couvrir le quota des frais qui lui revient de droit.

Le personnel de la santé publique vient d'exprimer sa préoccupation par la voix de la Fédération générale de la santé qui évoque une éventuelle suppression de la gratuité des soins. Action que celle-ci considère comme un fait grave, la privation du personnel de santé de leur droit à ladite gratuité des soins. Un droit acquis depuis longtemps par le personnel médical et paramédical, de leurs retraités, leurs familles et actifs en parrainage.

Et d'ajouter qu'il s'agit d'un droit légitime et légal approuvé par des accords et des circulaires émises par le ministère de la Santé (arrêtés n° 39 de 1957, n°312 de l'année 1969, et n° 57 de l'année 1970, ainsi que celui portant le n° 93 de l'année 2006), et nous ne pouvons accepter de le compromettre.

La Fédération Générale de la Santé est allée jusqu'à appeler, dans un communiqué rendu public, tous ses adhérents et toutes les structures syndicales du secteur «à se préparer pour engager les formes de lutte adéquates au cas où l'autorité de tutelle poursuivrait sa politique de déni de la gratuité des soins».

%

Une meilleure organisation des procédures administratives

Or, en ces moments où le ministère de la Santé n'a publié aucune décision officielle sur la question, nous avons joint Dr Tarek Ben Nasser, directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, qui nous a confirmé «l'existence de pareils remous dus probablement à d'éventuels malentendus dans la mesure où, justement, aucune mesure n'a été prise par le ministère dans ce sens».

«Il est vrai, enchaîne-t-il, cependant, qu' au sein du ministère et dans les établissements hospitaliers, tout postulant à des soins est tenu de s'inscrire et de fournir les coordonnées de ses cartes d'affiliation au syndicat et à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) en vue de permettre à la direction de l'établissement hospitalier de couvrir le quota des frais qui lui revient de droit...».

Notre interlocuteur conclut que «finalement, rien n'a changé. Il y a juste une meilleure organisation des procédures administratives afin de garantir les droits financiers de l'établissement hospitalier appelé à bénéficier du minimum de ses droits ...».

En tout état de cause, les deux parties sont appelées à communiquer entre elles afin de clarifier la situation par le dialogue et la communication, surtout que, cette fois-ci, il s'agit plutôt d'un malentendu et non d'un vrai conflit d'ordre professionnel ou social.