Tunisie: Mémoire et attractivité pour faire vivre les musées

Parmi les témoins de l'histoire de tout pays, on citera, bien entendu, les musées, lesquels, s'ils sont bien entretenus, représentent la façade patrimoniale vivante de la mémoire collective d'un peuple à travers les différentes époques de son histoire.

Or, la Tunisie regorge d'un patrimoine riche, beau et varié grâce aux sites, monuments et autres musées que les autorités s'attachent à mettre en valeur tout en les rendant accessibles à tous, par le biais d'expositions, de projections, de documentaires et, bien entendu, de visites qui demeurent le meilleur moyen de maintenir le contact entre les population et l'histoire de son pays.

C'est donc dans cet esprit que le rendez-vous a été renouvelé, en ce 30 mars 2024, lors de la 4e édition de la « Nuit des Musées Tunisiens », qui veut rapprocher le large public des lieux retraçant l'histoire et ses richesses millénaires.

Ainsi, outre le Musée national du Bardo et le Centre de présentation de l'histoire de la médina de Tunis, pas moins de treize musées dans les différentes régions, outre le café andalou à Testour, étaient au programme de cette importante manifestation annuelle qui a rayonné quasiment sur toute la Tunisie, du Bardo à Djerba, en passant par Kairouan et Douz.

Il faut dire que l'intérêt des autorités de tutelle pour ces hauts lieux de l'Histoire n'a cessé de grandir avec une prédilection pour les musées. Ainsi parmi les initiatives à saluer, la gratuité de chaque premier dimanche du mois pour tous les citoyens tunisiens et les étrangers résidant en Tunisie titulaires d'une carte de séjour

%

Il s'agit d'un principe qui s'applique également pendant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril) et la Journée internationale des musées (18 mai).

En plus de l'aspect touristique et divertissement, l'intérêt pour la question des musées n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Dans le champ universitaire, les travaux relatifs aux musées se sont développés dans le cadre de la formation de professionnels de la muséographie et autres disciplines, notamment à l'École nationale d'architecture et à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis.

Pour sa part, l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) a créé une unité de gestion en vue d'assurer le suivi du projet de la Banque internationale de reconstruction et de développement pour la gestion et la valorisation du tourisme culturel.

Ce projet concerne, en particulier, des musées importants pour le tourisme culturel, en l'occurrence le Musée national du Bardo et le Musée archéologique de Sousse, sans oublier le Musée du patrimoine traditionnel de Djerba qui a été réaménagé, ainsi que ceux d'Oudhna, de Dougga et de Kairouan.