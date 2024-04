Tunisie: Festival de la Médina de Tunis - Sofiene Zaidi et son Foundou exaltant

Après sa prestation réussie le 22 mars à la municipalité de l'Ariana dans le cadre de «Nassamet andaloussia» proposée par la Délégation régionale aux affaires culturelles de l'Ariana sous la direction de Hela Ben Saâd, Sofien Zaidi, l'enfant chéri de la Azzouzia, a animé un concert le 28 mars à Bir Lahjar sous le titre «Foundou» programmé par le Festival de la médina de Tunis présidé par Hédi Mouhli.

Le public était nombreux à cette soirée agréable qui rappelle les grands moments glorieux de ce festival qui a su tenir la dragée haute et revenir aux fondamentaux malgré des épisodes difficiles. Entouré d'un « Takht » de quatre musiciens, Sofiene Zaïdi, vêtu d'une jebba grise et accompagné de son oud (luth), a mis de l'ambiance dans cet espace ancestral coloré de Bir Lahjar en présentant un programme basé sur des chansons du répertoire du malouf tunisien « Nouba » avec ses Tbouaâ et ses Foundou.

Avec sa voix puissante et sa pratique musicale héritée de ses ancêtres de Zaghouan, sa ville natale, le chanteur perpétue un patrimoine musical avec ses spécificités et le fait revivre avec beaucoup de subtilité en invitant le public à répéter derrière lui les refrains des chansons connues et ayant traversé des époques et des générations. Passant d'une gamme à une autre avec fluidité, Sofiene Zaïdi a concocté un cocktail des plus beaux titres populaires tunisiens : « Chouchana », « Beroul », « Inshâd », « Ya Achiqîne », « Ouaslet Mhayer » et d'autres chansons célèbres.

Aux côtés d'instruments traditionnels comme le oud et la darbouka, le malouf a introduit la batterie, une innovation qui donne de nouvelles sonorités et une modernité approuvée aussi bien par les professionnels que par le public. Il y a lieu de rappeler que Sofiene Zaïdi est diplômé en musicologie de l'Institut supérieur de musique de Tunis et développe un répertoire musical patrimonial combinant malouf et musiques sacrées.

Au cours de la soirée, le chanteur a salué l'assistance ainsi que les invités palestiniens présents et n'a pas manqué de rappeler sa solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui vivent de façon inhumaine, privés de tous les besoins vitaux depuis des mois sous les bombes de l'occupant sioniste. Le public a applaudi l'engagement de l'artiste à la cause palestinienne qui tient à coeur tous les Tunisiens.

Les thèmes abordés par cette musique arabo-andalouse sont l'amour et la nature, certains « Khatm » abordent des sujets religieux prônant la piété et l'amour de Dieu. L'artiste, pédagogue aussi, a expliqué aux présents les choix des « Noubas » pour mieux l'associer à son concert « Foundou ». Connaissance, charme et voyage dans cet univers traditionnel qui fleure bon le mois de Ramadan. Après le grand Zied Gharsa, Sofiene Zaïdi représente le nouveau maître du malouf. Un choix bien vu de la part du Festival de la Médina de Tunis.