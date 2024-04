Tunisie: EGSG à l'ouvrage - Contre vents et marées

Malgré les vents contraires et la crise financière qui secouent le club gafsien depuis un certain temps, le groupe se prépare avec détermination pour la reprise imminente du play-out.

Les préparatifs d'EGS Gafsa ont été ajustés en raison des contraintes budgétaires, obligeant le coach à revoir ses plans initiaux. Ainsi, la mise au vert prévue à Sousse a dû être annulée, remplacée par une série de séances d'entraînements à Gafsa, ponctuées par trois rencontres amicales. Dans le cadre de sa préparation, El Gawafel a récemment affronté le CSS. L'équipe a subi une défaite (2-0), sur fond d'une piètre prestation et des lacunes à combler. Cependant, cet affrontement a offert une précieuse occasion d'évaluation pour le staff technique. Deux autres matchs sont épinglés dans le programme de préparation, mettant en lumière la détermination de Skander Kasri à naviguer contre vents et marées, et composer avec les moyens du bord. Les deux prochaines confrontations contre l'ESM et l'Aigle Sportif de Jelma seront des tests cruciaux pour évaluer le niveau de l'équipe et son aptitude à faire face aux aléas du parcours.

L'analyse lucide de Skander Kasri

Ce faisant, les réflexions du coach sur l'état actuel de l'équipe sont empreintes de pragmatisme et d'une volonté d'améliorer ce qui doit l'être : «La victoire au derby nous a permis de travailler dans un climat serein, mais elle ne doit pas occulter la nécessité de remédier aux lacunes relevées. La richesse en qualité technique au sein du groupe est un avantage. Il est nécessaire de revoir certains positionnements tactiques. En particulier, je pointe du doigt les défaillances de la défense, que je juge trop flexible et perméable, surtout lors des déplacements. Il y a aussi l'aspect physique qui occupe une place centrale dans les priorités, à cause d'un manque accru dans les dispositions de certains éléments. Il faut être au meilleur de sa forme physique pour affronter l'étape à venir qui se jouera à coup sûr sur le plan endurance».

Projet de reconversion...

Le staff technique est également impliqué dans un projet de reconversion de certains joueurs, illustrant la volonté d'adapter le potentiel technique au poste qui lui sied le mieux. La défense est le maillon faible de la chaîne, comme l'illustre le compteur depuis la première phase. Il s'agit de repenser le trio axial, sujet à des modifications dans chaque rencontre, pour conférer une cohésion et une entente à l'arrière-garde. Dans cette perspective, Skander Kasri envisage d'adopter un plan en 3-5-2 pour optimiser les performances de l'équipe. Il expérimente actuellement différents trios dans l'axe, parmi lesquels figurent des noms comme Abbes, Aguibri, Kheder et Jebali. La reprise s'annonce donc cruciale pour EGSG, surtout avec deux déplacements à Béja et à Ben Guerdane. En somme, malgré les défis financiers et les ajustements, El Gawafel est déterminé à relever les défis de l'étape à venir, qui ne sera sûrement pas tapissée de roses. A l'avenir, les Gafsiens joueront une grande partie de leurs chances pour échapper au purgatoire.