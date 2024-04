Tunisie: La Kasbah-Séances de travail et conseils ministériels - Fin des tergiversations, place à l'action

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, impose un nouveau style de travail, un nouveau rythme et exige des résultats. Les séances de travail et conseils ministériels qu'il a présidés au cours de la dernière semaine du mois de mars au Palais de La Kasbah témoignent qu'il fait place à l'action. Dans le droit fil des instructions du Président de la République, il va à l'attable du mal de face pour provoquer de nouvelles synergies à même de rallumer les moteurs d'une économie en panne et rebomber le torse à plusieurs entreprises publiques. Les réunions tenues à La Kasbah durant la semaine dernière ont porté sur les questions et sujets suivants :

-Recensement général de la population et de l'habitat

La poursuite des préparatifs du recensement général de la population et de l'habitat et l'examen de la situation de l'enfance et de la famille, ainsi que des caractéristiques démographiques des ménages tunisiens, ont été au centre d'une séance de travail.

Développer le transport public

L'examen des moyens de développer le transport public, notamment en identifiant les difficultés du secteur et les défis auxquels sont confrontées les entreprises publiques de transport, particulièrement la société des transports de Tunis (Transtu) en vue de fournir un service public à la hauteur des attentes de l'usager, a été aussi à l'ordre du jour. Il s'agit de la réparation de 200 bus pour un montant de 15,6 millions de dinars et de 28 rames de métro pour un montant de 7,5 millions de dinars, du renforcement du parc de bus et de métros par de nouvelles acquisitions, et de l'élaboration d'une stratégie nationale pour le transport public.

Nouveau projet de code des eaux

Il s'agit de l'examen du projet de code des eaux qui prendra lieu et place de celui actuellement en vigueur et qui date de 1975.

Le code projeté se fonde sur une approche préventive et prospective et vise à réformer la gouvernance du domaine public des eaux.

Il a également pour objectifs d'établir des mécanismes de gestion intégrée et durable et de s'adapter au changement climatique, en plus de préserver et de valoriser les ressources en eau.

La version finale du projet de code sera incessamment soumise à un Conseil des ministres.

Projet de fusion Snipe-La Presse et Dar Assabah

Le suivi du programme de fusion de la Snipe - La Presse (Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition) et de la Société Dar Assabah ainsi que l'accord pour le financement des besoins nécessaires des deux institutions afin d'assurer la continuité de leurs activités et la pérennité des deux quotidiens historiques.

Rencontre avec la directrice exécutive de l'Auda-Nepad

Le Chef du gouvernement a accueilli Mme Nardos Bekele Thomas, directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine (Auda-Nepad).

Il a affirmé la disposition de notre pays à soutenir une action africaine conjointe et efficace avec les institutions et structures de l'Union africaine, notamment dans les domaines des infrastructures, des industries pharmaceutiques et de la vaccination ainsi que celui de la santé.

Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour dire combien serait important le rôle de nos talents et du savoir-faire tunisien dans le développement du continent africain.

Filière du sucre

Enfin, l'élaboration d'un plan stratégique pour redynamiser la filière du sucre et la mise en place d'un plan de sauvetage de la Société tunisienne de sucre pour qu'elle retrouve son lustre d'antan ont été parmi les sujets traités au cours de la semaine dernière.