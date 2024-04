Madagascar: Santé - Réduction du taux de mortalité maternelle et infantile

Le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile est élevé à Madagascar. Environ dix femmes meurent chaque jour pendant l'accouchement, selon le bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Une consultation par échographie des mères et des foetus permet de détecter en avance les complications liées à la grossesse. De nombreuses raisons entraînent l'élévation de ce taux de mortalité maternelle, telles que l'accouchement à domicile, l'éloignement des maternités, l'insuffisance du personnel de santé et des équipements médicaux.

Dans le but de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, trois appareils échographiques portables ont été offerts à la maternité Pavillon Sainte Fleur au sein de l'hôpital HJRA Ampefiloha, le samedi 30 mars. « Grâce à une collaboration du Rotary Club de l'île Maurice avec le Rotary Club Ankorondrano, on offre trois appareils échographiques pour l'association Ordre de Malte au sein du Pavillon Sainte Fleur.

Faire une échographie pendant la grossesse est très important car beaucoup de femmes meurent encore pendant l'accouchement. De plus, le taux de mortalité néonatale est encore élevé. Cet appareil permet de détecter en avance les complications pouvant survenir pendant la grossesse, tant pour la santé de la mère que pour celle de l'enfant. De ce fait, la consultation via l'échographie est gratuite pour les femmes et les jeunes filles », selon Marie Florence Ehrhart, présidente du Rotary Club Ankorondrano.

Ces appareils ne servent pas seulement à des consultations gynécologiques telles que le suivi de l'évolution des bébés et la santé de la mère, mais ils permettent également de dépister des cancers féminins tels que le cancer de l'utérus et du sein. Un dépistage précoce du cancer permet de le traiter ou de le guérir totalement.

Cette donation est suivie d'une campagne de sensibilisation pour que les femmes puissent effectuer des échographies afin de prévenir les malformations congénitales. Environ deux mille cinq cents accouchements par an sont enregistrés à la maternité Pavillon Sainte Fleur à Ampefiloha.