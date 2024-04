Afrique: JIOI 2027 - Les Comores proposent dix-sept disciplines

Pour la XIIe édition des JIOI 2027 dont la date reste à fixer, l'archipel des Comores propose dix-sept disciplines, dont la majeure partie des infrastructures reste un grand défi pour le pays.

Trois pays qui n'ont jamais organisé les JIOI se sont positionnés pour 2027, à savoir les Comores, Mayotte et les Maldives. La Grande-Comore a été désignée pour héberger la douzième édition. Elle a annoncé tout de suite la couleur en proposant dix-sept disciplines pour le grand rendez-vous sportif des athlètes de l'océan Indien.

Trois ans, avant la tenue de ce rendez-vous sportif, le comité comorien d'organisation des JIOI a proposé une liste de dix-sept disciplines : le football, l'athlétisme, le badminton, le basketball, la boxe, le cyclisme, l'haltérophilie, le handball, le judo, le karaté, la lutte, la natation, la pétanque, le taekwondo, le tennis, le tennis de table et le volleyball.

Les Comores avaient déjà proposé, par le passé, leur candidature sans être retenue, faute d'infrastructures. Pour la prochaine édition, après la désignation de son pays, Inrahim Mze Mohamed, président du Comité régional olympique et sportif des Comores, réagit favorablement: « C'est une grande joie et une fierté d'avoir été choisi. C'est un challenge que nous sommes en mesure de relever ! Nous aurons une piscine olympique, un accord a été signé avec une entreprise chinoise. Et aussi un gymnase. Nous savons déjà que les dix-sept sports où nous avons des athlètes engagés cette année (JIOI 2023) seront là. Nous essayerons de rajouter des sports de plage. Ça ferait une vingtaine de sports en tout. »

Pourvoyeur de médailles d'or

Sur ces dix-sept disciplines, cinq mettront les athlètes malgaches à dure épreuve, notamment le badminton (dominé par les Maldives, Maurice et Seychelles), la natation (dominée largement par les athlètes de La Réunion, Maurice), le cyclisme (dominé par Maurice et La Réunion), le handball et la boxe.

Concernant cette dernière discipline, depuis plusieurs années, aucune compétition officielle n'a eu lieu à Madagascar. Pour ne pas être humiliée sur le ring, d'ores et déjà, la Fédération malgache de boxe, sans attendre la résolution du problème interne qui mine la Fédération internationale, doit entreprendre sa préparation.

Sur les douze disciplines restantes, l'athlétisme doit se réveiller aussi, dès maintenant car l'ile Maurice a dominé largement la dernière édition à Madagascar. Pour cette douzième édition des JIOI, l'haltérophilie restera le premier pourvoyeur de médailles d'or pour la Grande ile et la placera dans le top 3 du classement. À condition que la préparation se fasse dans de meilleures conditions et dans un délai qui ne bousculera pas les athlètes malgaches. Les Comores ont obtenu cinq médailles d'or à la XIe édition des JIOI 2023 à Madagascar.