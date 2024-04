Madagascar: Judo / Gasy cup - Premier essai réussi à la RNS

La première participation de la Diaspora Malagasy Judo à la 49e édition de la Rencontre nationale sportive (RNS) a été un franc succès. Cet événement sportif et culturel, qui se déroule chaque année durant le week-end pascal, regroupe la diaspora d'Europe.

L'animation pour les tout-petits et la compétition pour les plus grands initiées par la Diaspora Malagasy Judo, dirigée par l'olympien de Londres, Fetra Ratsimiziva, représentant de la direction technique nationale de la Fédération malgache de judo, se sont tenues samedi au parc omnisports Auvergne-Rhône-Alpes à Vichy en France. Vingt-six combattants venant de Belgique, de Suisse et de France,... ont été en lice en compétition et une dizaine d'inscrits à l'animation pour jeunes.

Il y avait six catégories pour le Gasy Cup. Arthur a été sacré champion chez les -66 kg en battant Ando en duel final. Rialy remporte le trophée des -81 kg et trois combattants sont premiers ex-aequo chez les plus de 81 kg, en l'occurrence Mirado, Mathias et Rojo. Du côté des filles, les championnes sont Mailys chez les -52 kg, Tahina, ancienne membre de l'équipe nationale, chez les -63 kg, et Alice chez les plus de 63 kg.

«Le niveau a été assez élevé. Il y avait des combattants internationaux et aussi des nouveaux. Si nous trouvons que les athlètes ont le potentiel, et qu'ils souhaitent participer et représenter la Grande île en compétition internationale, il y aura des tests dont le championnat de Madagascar», souligne Fetra Ratsimiziva. Ce projet de promotion du judo en France et en Europe a été lancé par la fédération l'an passé.