Madagascar: Badminton / Open Mb2all - Victoire de Joy et Aina en série A

La première édition de l'Open Mb2all a été dominée par le club organisateur. La compétition s'est tenue, dimanche et lundi, au gymnase de l'ANS Ampefiloha. Mb2all, un des clubs phare du pays, a raflé quatre trophées sur les six en jeu.

Le club a signé un doublé en série A. Joy Toky Razafimandimby a défait en finale le champion national en titre, Thierry Razafimahatratra du Saint-Joseph par 2 à 1. Ce dernier a arraché le premier set avant que Joy remporte les deux autres. «Comme toutes les finales, la nôtre a été très disputée. J'ai toujours été handicapé par la condition physique et je me suis bien préparé cette fois», confie Joy Razafimandimby. La troisième place est revenue à Julio Keman Randriamalala du Dynamo Dynasty BC.

La finale des filles a été l'énième remake entre la multiple championne nationale, Soaniaina Tombontsoako, et Stéphania Razafimamonjy, toutes les deux du Mb2all. Aina a confirmé son statut de championne avec une victoire en deux sets, 2 à 0. La badiste du LCSMI d'Itaosy, Miotisoa Diamondra Arijesa, complète le podium.

Les deux autres sacres ravis par Mb2all ont été l'oeuvre de Lala, en série B messieurs, et celui d'Irina chez les U17 garçons. «Nous organisons une telle compétition dans le but d'entretenir la performance de nos joueurs. Et nous incitons les autres clubs à en organiser aussi, car les badistes malgaches manquent de compétitions locales et aussi internationales», souligne le président du club, Jean Claude Rakotomalala.

Créé il y a cinq ans, «notre objectif est de conserver les titres en série A dames et U17G, et de remporter des titres dans d'autres catégories», ambitionne le patron du club. Cet Open, initié par les joueurs du Mb2all, a réuni plus d'une cinquante de joueurs issus des huit clubs de la capitale dont un de Manjakandriana. La deuxième édition est prévue au mois d'août.